Hamburg (ots) -Konfliktmanagement Seminare, Kommunikationstrainings und Rhetorik Schulungen für die Entwicklung der eigenen PersönlichkeitDie Kompakttraining GmbH & Co. KG (https://www.kompakttraining.de/) bietet ein breites Spektrum an Seminaren rund um das Thema soziale Kompetenz stärken, Softskills verbessern und Persönlichkeitsentwicklung an. Dazu zählen unter anderem die Kommunikationstrainings, Schulungen für eine bessere und stärkere Rhetorik und die Konfliktmanagement Seminare des Weiterbildungsanbieters.Kurz, konkret, kompakt - und praxistauglichDie ein- oder zweitägigen Seminare der Kompakttraining GmbH & CO. KG geben den Teilnehmenden einen kompakten Überblick zu den Grundlagen der Kommunikation, Rhetorik beziehungsweise Konfliktbewältigung. Indem die Trainer:innen dabei konkrete Tipps und Tricks für den Arbeitsalltag mitgeben, sind die Seminare sehr praxistauglich und das Gelernte gut im Berufsleben umsetzbar. Die Inhalte werden dabei in den kleinen Gruppen anhand der mitgebrachten Praxisfälle der Gäste erarbeitet. Dieses teilnehmerzentrierte Vorgehen ermöglicht ebenfalls einen konkreten Transfer in den Alltag.Regelmäßige Präsenz und Online Termine im Herbst buchbarDer Hamburger Weiterbildungsanbieter hat für den Herbst wieder eine Reihe von Terminen zu den Themen Kommunikation, Rhetorik und Konfliktmanagement (https://www.kompakttraining.de/seminare/kommunikationstrainings/) geplant. Neben regelmäßigen Online Kursen aus den hochwertigen Studios des Hamburger Dienstleisters heraus sind deutschlandweit entsprechende Veranstaltungen in allen großen Städten geplant.Bei Interesse schulen die Trainer:innen zudem auch ganze Teams und Abteilungen im Inhouse-Format und kommen gerne direkt zu den Standorten der Firmenkunden. Auch dann arbeiten die Seminarleiter:innen mit kleinen Gruppen, um viel Austausch und Reflexion zu gewährleisten und Raum für individuelle Fragen zu geben.