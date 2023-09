Berlin (ots) -



Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat ihren ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba um Geduld gebeten, was die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern angeht. Im Gespräch mit den Tagesthemen forderte Baerbock dann "Waffen mit Reichweite" für die Ukraine. Dazu erklärt der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Tino Chrupalla:



"Die Bundesregierung darf sich nicht schon wieder zur Lieferung weiterer Waffen in den Ukraine-Krieg drängen lassen. Marschflugkörper können zur Eskalation beitragen. Die Außenministerin verlässt mit ihrer Forderung nach Waffen mit größerer Reichweite den Weg zum Frieden, den der G20-Gipfel in Indien gewiesen hat. Sie muss im Interesse Deutschlands und zum Wohl der Ukrainer auf eine Verhandlungslösung hinwirken."



