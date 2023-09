DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:13 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.481,25 -0,2% +14,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.447,00 -0,2% +37,2% Euro-Stoxx-50 4.250,00 -0,1% +12,0% Stoxx-50 3.974,91 +0,2% +8,9% DAX 15.753,71 -0,3% +13,1% FTSE 7.537,47 +0,5% +0,6% CAC 7.274,22 -0,1% +12,4% Nikkei-225 32.776,37 +1,0% +25,6% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 130,71 +0,03 -2,09

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,97 87,29 +0,8% +0,68 +12,3% Brent/ICE 91,26 90,64 +0,7% +0,62 +11,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,31 35,85 -1,5% -0,54 -55,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.914,84 1.922,40 -0,4% -7,56 +5,0% Silber (Spot) 22,90 23,05 -0,6% -0,15 -4,4% Platin (Spot) 897,13 903,00 -0,7% -5,88 -16,0% Kupfer-Future 3,77 3,78 -0,2% -0,01 -1,2%

Die Ölpreise steigen etwas. Am Markt warte man auf den Opec-Monatsbericht mit neuen Prognosen zur Öl-Nachfrage, heißt es.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte mit leichten Abschlägen in den Handel starten. Die Anleger dürften sich zurückhalten, insbesondere im Hinblick auf neue Inflationsdaten, die am Mittwoch anstehen. Von den Daten erhofft man sich Hinweise über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Der Markt geht mehrheitlich davon aus, dass sie in der kommenden Woche die Leitzinsen unverändert lassen wird. Allerdings hat sie wiederholt betont, datenabhängig zu handeln. Kräftige Kursverluste stehen Oracle bevor, vorbörslich verliert die Aktie 9,9 Prozent. Der Softwarekonzern hat im ersten Geschäftsquartal zwar mehr verdient als erwartet und die Umsatzerwartung getroffen; der Umsatzausblick enttäuschte aber. Der Kurs des Oracle-Wettbewerbers Salesforce gibt um 0,6 Prozent nach. Im Blick steht außerdem Apple (vorbörslich +0,3%). Der iPhone-Hersteller wird am Abend (19.00 Uhr MESZ) neue Hardware vorstellen. Analysten erwarten vier neue iPhones im Rahmen des neuen iPhone 15, zwei Basismodelle und zwei teurere Pro-Versionen. Auch neue Smartwatches soll es geben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

19:00 US/Apple Inc, voraussichtlich Vorstellung neuer Produkte

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Kion Group AG, Ergebnis 3Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Die Anleger halten sich zurück vor der Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Mittwoch, der EZB-Sitzung am Donnerstag sowie dem Verfalltag am Freitag. Auch der ZEW-Index für die Konjunkturerwartungen konnte keinen neuen Trend auslösen. Die Lage wird mit minus 79,4 im September schlechter als erwartet eingeschätzt. SAP geben 2,1 Prozent nach. Der US-Wettbewerber Oracle hat am Vorabend Quartalszahlen vorgelegt, die den Erwartungen weitgehend entsprachen. Allerdings enttäuschte der Ausblick. MTU Aero werden nach der Prognoseaussetzung vom Vortag weiter gemieden und verlieren weitere 3,6 Prozent. Henkel geben nach einer Verkaufsempfehlung durch Goldman Sachs um 0,7 Prozent nach. Dagegen steigen Beiersdorf nach positiven Analystenstimmen um 1,3 Prozent. Munich Re und Hannover Rück setzen ihre Hausse auch am Dienstag mit neuen Allzeithochs fort, sie gewinnen im Gleichschritt 0,8 Prozent. Hellofresh steigen 5,2 Prozent, nachdem JP Morgan das Kursziel erhöht hat. Dagegen führen anhaltende Gewinnmitnahmen bei Gerresheimer zu einem weiteren Abschlag um 7,2 Prozent. Smurfit Kappa brechen an der Londoner Börse um fast 10 Prozent ein. Der Verpackungshersteller und Westrock haben eine Einigung für einen Zusammenschluss erzielt. Die Fusion hat ein Volumen von etwa 20 Milliarden Dollar. Nach einer Prognoseanhebung gewinnen AB Foods 1,2 Prozent. Nach einer pandemiebedingten Durststrecke ist die Bekleidungskette Primark wieder zum Wachstumstreiber der Gruppe geworden.

DEVISEN

zuletzt +/- % Di, 9:02 Mo, 17:19 % YTD EUR/USD 1,0716 -0,3% 1,0732 1,0747 +0,1% EUR/JPY 157,44 -0,1% 157,61 157,43 +12,2% EUR/CHF 0,9559 -0,2% 0,9558 0,9579 -3,4% EUR/GBP 0,8596 +0,0% 0,8581 0,8579 -2,9% USD/JPY 146,92 +0,2% 146,84 146,50 +12,0% GBP/USD 1,2466 -0,4% 1,2508 1,2527 +3,1% USD/CNH (Offshore) 7,3113 +0,1% 7,3075 7,3028 +5,5% Bitcoin BTC/USD 26.130,83 +4,0% 25.811,14 25.001,11 +57,4%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas fester. Der Dollar-Index steigt um 0,2 Prozent. Der Euro gibt merklich um 0,3 Prozent nach. Im Vorfeld der EZB-Sitzung am Donnerstag scheine der Markt davor zurückzuscheuen, den Euro nachhaltig unter der Marke von 1,07 Dollar zu handeln, sagt Commerzbank-Analystin You-Na Park-Heger. Die Unsicherheit über die anstehende Zinsentscheidung sei groß und die Meinungen darüber, ob die EZB die Zinsen erhöhe oder nicht, gingen auseinander. Insofern erscheine es durchaus sinnvoll, vor dem wichtigen Ereignis die Füße stillzuhalten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - An den chinesischen Börsen seien die Konjunktursorgen weiter spürbar, hieß es. Vor allem der Immobiliensektor treibe Anlegern die Sorgenfalten ins Gesicht. Der in finanziellen Schwierigkeiten steckende Immobilienentwickler Country Garden hat sich mit der Aufschiebung von Kuponzahlungen Luft verschafft. Country Garden verteuerten sich um knapp 3 Prozent, Country Garden Services legten um 1,2 Prozent und China Evergrande um 1,3 Prozent zu. Longfor und China Vanke gaben dagegen 3 bzw. 1,5 Prozent ab. Der Dollar zeigte nach der Yen-Stärke vom Vortag leichte Erholungsansätze und stützte damit den Aktienmarkt in Tokio etwas. In Südkorea sorgte das Treffen zwischen dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin für Unruhe. Hyosung Advanced Materials zogen um 0,6 Prozent an. Für Fantasie sorgte, dass das Unternehmen sein Kohlefasergeschäft ausbauen will. Gewinnmitnahmen nach der Rally vom Vortag drückten Doosan um 6,3 Prozent. Netmarble sprangen um weitere 14 Prozent nach oben - weiterhin profitierend von der starken Geschäftsentwicklung eines Handyspiels. In Sydney gewann die Biopharmaaktie Imugene 5,1 Prozent nach positiven Informationen zu einem Medikamentenkandidaten.

CREDIT

CREDIT-Bericht möglichst breit verständlich einpassen...Praktisch unverändert zeigen sich die Risikoprämien am europäischen Geldmarkt am Dienstag. Die Anleger warten auf die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Mittwoch sowie die EZB-Entscheidung am Donnerstag. Erst danach könnten die Karten neu gemischt werden, heißt es im Handel. Die Meinungen gehen auseinander, ob die EZB die Zinsen erneut erhöhen oder eine Zinspause einlegen wird.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

THE EXPLORATION COMPANY

Einmal ins All und zurück: Ein deutsch-französisches Start-up soll mit einer wiederverwendbaren Raumkapsel künftig Material zu einer privaten US-Raumstation befördern. Damit werde The Exploration Company zum ersten europäischen Hersteller, der einen Vorvertag mit dem kommerziellen US-Raumfahrtunternehmen Axiom abgeschlossen habe, teilte das Start-Up am Dienstag mit. "Wir können es nicht abwarten, Nyx zur Raumstation und noch weiter fliegen zu lassen", sagte Unternehmenschefin Helène Huby.

ASSOCIATED BRITISH FOODS

hat seine Prognose für das in wenigen Tagen endende Geschäftsjahr 2023 aufgrund eines verbesserten Umsatzwachstums in allen Kategorien angehoben. Der britische Mischkonzern, zu dem auch die Bekleidungskette Primark gehört, sieht den bereinigten Betriebsgewinn leicht über der bisherigen Schätzung. Diese ging davon aus, dass die wesentliche Ergebniskennzahl moderat über der des Vorjahres von 1,435 Milliarden Pfund liegen würde.

TELEKOM AUSTRIA

Die Abspaltung des Funkturmgeschäfts der Telekom Austria geht auf die Zielgerade. Wie der österreichische Telekommunikationskonzern mitteilte, sollen die Aktien der EuroTeleSites AG erstmals am 22. September an der Börse Wien gehandelt werden. Der Termin stehe unter Vorbehalt der zeitgerechten Ausstellung der erforderlichen Genehmigungen.

GLOBALFOUNDRIES

hat in Singapur ein neues Werk zur Herstellung von hunderttausenden Halbleitern pro Jahr eröffnet. Die 23.000 Quadratmeter große Fabrik werde bis 2025 oder 2026 ihre volle Produktionskapazität von 450.000 sogenannten Wafern erreichen, sagte der Globalfoundries-Chef in Singapur, Tan Yew Kong, am Dienstag. Das Werk kostete den drittgrößten Chiphersteller der Welt 4 Milliarden Dollar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2023 07:13 ET (11:13 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.