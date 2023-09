Jedes Jahr werden am Deutschen Derivate Tag des DDV die brisantesten Themen und Probleme am Finanzmarkt aufgegriffen. Jetzt hat der DDV seinen Namen geändert in BSW (Bundesverband für strukturierte Wertpapiere). Die Themen sind und bleiben weiter spannend: Welche Rolle aktuell die Regulierung spielt, welche Zukunftsthemen schon jetzt nicht mehr wegzudenken sind, wie Sie sich als Anleger in der aktuellen Situation gut aufstellen können, erfahren Sie in diesem Interview mit Dr. Henning Bergmann und Christian Vollmuth vom BSW.