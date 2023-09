FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Nach der starken Erholung seit Jahresbeginn seien die Stahlpreise in den vergangenen Monaten wieder zurückgekommen, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der Konjunktursorgen sei ein weiterer Rückgang nicht ausgeschlossen, wobei er aber mit einer Stabilisierung rechne. Unter den Baustahlherstellern seien Voestalpine und ArcelorMittal seine Favoriten. Letztere seien trotz gesunkener finanzieller Risiken und der Aktienrückkäufe der vergangenen zweieinhalb Jahre deutlich unterbewertet./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2023 / 06:47 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1598757687

