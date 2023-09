Goldpreis tendiert gen 1.900 Dollar - das ist diese Woche wichtig

Vor Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Mittwoch gehen Gold-Anleger lieber auf Nummer sicher und kehren dem Edelmetall den Rücken zu.

Investoren dürften zudem ihre Aufmerksamkeit auf die EZB-Sitzung am kommenden Donnerstag richten. Last but not least sollte der Fed-Notenbankentscheid übernächsten Mittwoch seine Schatten vorauswerfen. US-Inflationsdaten werfen ihre Schatten voraus - Anleger hoffen auf Abschwächung der Teuerung Mit großer Spannung warten Marktakteure auf die Publikation neuer Inflationsdaten für die Vereinigten Staaten (Mittwoch, 14:30 Uhr). Fachleute rechnen damit, dass die Verbraucherpreise im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,6 Prozent zugelegt haben und damit stärker als im Juli (3,2 Prozent). Die für die Fed maßgebliche Kernrate der Teuerung könnte bei 4,3 Prozent liegen und damit niedriger als im Vormonat (4,7 Prozent). Sollte sich der Preisdruck jedoch hartnäckiger erweisen als gedacht, dürfte dies die geldpolitischen Sorgen forcieren. Im Kampf gegen die Inflation hätte die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) folgerichtig ein schlagkräftiges Argument mehr, um das Zinslevel länger hochzuhalten als gedacht.

Am 19. - und 20. September kommt die Fed zusammen, um über die zukünftige Geldpolitik zu beraten und letztendlich zu entscheiden.

Das Leitzinsniveau liegt derzeit bei 4,25 - 4,50 Prozent.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

