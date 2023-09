Berlin/Bonn (ots) -Am Samstag, 16. September 2023, präsentiert Johannes B. Kerner im ZDF seine Sendung "Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special" erneut für die Deutsche Krebshilfe. Um 20.15 Uhr bittet er mit seinen prominenten Gästen und der Deutschen Krebshilfe die Fernsehzuschauer um Unterstützung im Kampf gegen den Krebs. Kandidaten sind in diesem Jahr die bekannten TV-Quizzer Sebastian Jacoby, Dr. Thomas Kinne und Marie-Louise Finck.Der 45-jährige Sebastian Jacoby ist mehrfacher Deutscher Quizmeister in den Disziplinen Einzel, Doppel, Team und Buzzerquiz. Sechsmal wurde er NRW-Quizmeister. 2012 gewann der gebürtige Oberstdorfer die erste Ausgabe des "Quiz-Champion" im ZDF. Seit 2013 gehört er zu den Jägern bei "Gefragt - Gejagt" in der ARD. Dr. Thomas Kinne ist seit über 30 Jahren erfolgreicher Kandidat in zahlreichen Game- und Quizshows im deutschen und US-amerikanischen Fernsehen. Im Jahr 2017 gewann er den "Quiz-Champion" im ZDF. Seit 2018 ist er als "Der Quizdoktor" Teil des Jägerteams der Quizsendung "Gefragt - Gejagt".Die in Kiel tätige Staatsanwältin Marie-Louise Finck gehört dem Trio ebenfalls an. Quizzen zählt zu ihrer großen Leidenschaft. Zum ersten Mal trat sie 2016 beim ZDF-"Quiz-Champion" im TV auf. Seit 2018 gehört sie zum "Quizduell-Olymp" in der gleichnamigen ARD-Show.Die drei Quizprofis stellen sich dem Wettkampf mit den prominenten Quiz-Experten Axel Milberg, Michael Bully Herbig, Marcel Reif, Sarah Wiener und Andrea Kiewel. Für jedes gewonnene Quiz-Duell erspielt der Gewinner oder die Gewinnerin 20.000 Euro, die der Deutschen Krebshilfe zugutekommen. Insgesamt geht es dabei um maximal 100.000 Euro für die gemeinnützige Stiftung."Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt: Quiz und Spenden, das funktioniert perfekt. Daher freue ich mich sehr auf spannende Quiz-Duelle und unseren großartigen und wichtigen Abend für die Deutsche Krebshilfe", sagt Johannes B. Kerner.Mit Filmsequenzen sowie in Gesprächen mit Betroffenen und Experten wird die vielfältige Arbeit der Stiftung vorgestellt. Auch die Präsidentin der Deutschen Krebshilfe, Anne-Sophie Mutter, ist bei der Live-Sendung mit dabei. Die Botschafterin der Deutschen Krebshilfe für Hautkrebsprävention, Susanne Klehn, sowie Ulla Kock am Brinck, Gesine Cukrowski, Oliver Korittke, Leonard Lansink, Isabel Varell, Jörg Wontorra, Harriet von Waldenfels, Patricia Kelly und weitere Prominente nehmen während der Sendung die Spendenanrufe der Zuschauer entgegen.Während der Sendung und im Anschluss noch bis 24 Uhr sind die Spendentelefone unter der Aktionstelefonnummer 01802 10 10 30 (6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz und aus dem Mobilfunknetz) erreichbar. Spenden sind auch online möglich unter www.krebshilfe.de/quiz-champion/. Das Spendenkonto der Deutschen Krebshilfe lautet: IBAN: DE65 3705 0299 0000 9191 91, BIC: COKSDE 33XXX (Kreissparkasse Köln).Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116010/5601376