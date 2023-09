Der DAX ist am Vortag am 50er-EMA im Tageschart im Bereich von 15.870 Punkten nach unten abgeprallt und setzt die Abwärtsdynamik auch am heutigen Dienstag weiter fort. Aktuell zeigt sich der DAX erneut an der Unterstützung im Bereich von 15.700 Punkten. Kommt es hier zu einem nachhaltigen Durchbruch nach unten, würde ein weiteres Short-Signal generiert werden. Mit einem Kursrutsch unter 15.700 Punkte, wäre wohl der 200er-EMA im Tageschart im Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...