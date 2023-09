Intelsat, Betreiber eines der weltweit größten integrierten satellitengestützten und terrestrischen Netze und führender Anbieter von Lösungen für Bord-Konnektivität (IFC), unterzeichnete heute ein Memorandum (MoU) mit Aalyria aus Livermore, Kalifornien, dem Pionier für softwaredefinierte und optische Netzwerkkommunikation. Dieses beinhaltet finanzielle Zusagen, mit dem Ziel, die Entwicklung einer neuen optischen Technologie voranzutreiben, die Rekorddatenmengen zwischen Boden und Weltraum übertragen wird.

"Die bahnbrechenden Technologien von Aalyria verschaffen uns die Möglichkeit, die hochsichere Konnektivität mit nie dagewesener Geschwindigkeit voranzutreiben und die Grenzen für die Satellitenkommunikation zu erweitern", sagte Bruno Fromont, Chief Technology Officer von Intelsat. "Die Zusammenarbeit zwischen Intelsat und Aalyria wird erweiterte mobile Breitband-Verbindungen ermöglichen und einen weiteren Schritt voran bei unserer Vision unseres Next Generation Unifying Network darstellen, die ermöglicht wird von der softwaredefinierten Vernetzung, 5G und Multi-Orbit-Prozessen."

Das MoU stellt den beiden Unternehmen einen Rahmen für den gemeinschaftlichen Einsatz der Technologien von Aalyria zu Verfügung, in Form einer Software- und Hardwareplattform, die in der Lage ist, die bidirektionale optische Boden- und Weltraumkonnektivität für Satelliten mit Geschwindigkeiten von Hunderten von Gigabit pro Sekunde zu realisieren. Diese Technologien ermöglichen eine sichere und ultraschnelle Boden-Weltraum-Konnektivität für behördliche und kommerzielle Kunden. Wenn diese2024 ihren Betrieb aufnimmt, kann Aalyria massive Dateien in Echtzeit übertragen und Netzwerke stützten, die beeinträchtigt sind oder an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen.

"Die Fortschritte aus dieser Kooperation werden für die weltraumgestützte Konnektivität das erreichen, was die Umstellung von Kupfer auf Glasfaser bei der terrestrischen Konnektivität bewirkt hat", sagte Chris Taylor, CEO von Aalyria. "Das neue Multi-Orbit-Network-As-A-Service von Aalyria schickt sich an, durch seine sichere komplett optische Konnektivität für Hunderte von Gigabit pro Sekunde für verschiedenste Plattformen und Umgebungen, z.B. auch Raumschiffe, Flugzeuge, Schiffe und ferngesteuerte Feldeinsätze, Geschichte zu schreiben. Mit der Branchenführerschaft von Intelsat und der visionären Technologie von Aalyria erweitern wir gemeinsam die Möglichkeiten und schaffen die fundamentalen Fähigkeiten, eine dynamische neue Weltraum-Wirtschaft zu ermöglichen und anzuführen."

Über Intelsat

Das globale Profi-Team von Intelsat konzentriert sich auf die Bereitstellung einer nahtlosen und sicheren satellitengestützten Kommunikation für Regierungen, NGOs und gewerbliche Kunden mittels des firmeneigenen globalen Netzwerks und der Managed Services der nächsten Generation. Durch die Überbrückung der digitalen Kluft durch einen der weltweit größten und fortschrittlichsten Satelliten-Bestände und eine entsprechende Konnektivitäts-Infrastruktur schafft Intelsat für Menschen und ihre Hilfsmittel Möglichkeiten, über Ozeane hinweg zu kommunizieren, quer über Kontinente zu sehen und durch den Himmel zu hören, mit dem Ziel der Kommunikation, Kooperation und Koexistenz. Seit seiner Gründung vor sechs Jahrzehnten steht das Unternehmen für die jeweils "ersten Errungenschaften" der Satellitenbranche beim Dienst an seinen Kunden und dem Planeten. Gestützt auf ein Vermächtnis der Innovation und durch den Fokus auf eine neue Generation von Herausforderungen haben die Intelsat Teammitglieder ihren Blick nun auf die "nächsten ersten Errungenschaften" im Weltraum geheftet, während sie den Bereich durcheinander wirbeln und die Führung bei der digitalen Transformation der Branche übernehmen.

Über Aalyria

Aalyria ist ein weltweit tätiges, fortschrittliches Unternehmen für Netzwerk- und Laserkommunikations-Technologien. Es ist gerade dabei, die Konnektivität am Boden und im Weltraum zu revolutionieren. Sein Produkt Tightbeam, die weltweit erste atmosphärisch ausgeglichene kohärente optische Richtfunklösung, sowie Spacetime, die einzige softwaredefinierte All-Orbit- All-Domain-Netzwerkorchestrierungsplattform, helfen kommerziellen und behördlichen Kunden dabei, ihre Geschäftsabläufe und Aufgabenmodelle völlig neu zu denken, um ihre Aktiva effektiver, effizienter und gewinnbringender einzusetzen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230911582676/de/

Contacts:

Steve Lott steven.lott@intelsat.com; +1 202-285-9590

Scott Coriell press@aalyria.com