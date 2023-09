DJ DIHK: Betriebe finden immer weniger Ausbildungskandidaten

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat angesichts des neuen Bildungsberichts der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) beklagt, die Betriebe fänden immer weniger Kandidaten für ihre Ausbildungsplätze. "Die OECD unterstreicht in ihrem Bericht die Stärken der beruflichen Bildung in Deutschland", erklärte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks. Diese sorge für einen raschen Übergang in den Beruf, eine geringe Jugendarbeitslosigkeit und gute Verdienstmöglichkeiten. Aus Sicht der Unternehmen besorgniserregend seien aber die von der OECD aufgezeigten Trends, "dass immer weniger Menschen in Deutschland eine Berufsausbildung absolvieren und dass der Anteil der geringqualifizierten jungen Erwachsenen steigt".

Die Befunde der OECD deckten sich mit den Ergebnissen der aktuellen DIHK-Ausbildungsumfrage und verdeutlichten die wachsenden Schwierigkeiten von Betrieben, geeignete Kandidaten für ihre Ausbildungsplätze zu finden. Bei mehr als 30.000 Betrieben der Industrie- und Handelskammern sei im vergangenen Jahr noch nicht einmal eine einzige Bewerbung angekommen. "Aus DIHK-Sicht muss eine zielgerichtete und ausgewogene Berufsorientierung dafür sorgen, dass Schulabgänger individuell ihre beste Berufswahl treffen", forderte Dercks. Gerade die Gymnasien dürften nicht einseitig in Richtung Studium orientieren, sondern müssten gleichermaßen über die Chancen einer Ausbildung informieren. Enorm wichtig seien frühzeitige Praktika in den Betrieben.

Angesichts historisch niedriger Bewerberzahlen und des steigenden Fachkräftemangels seien alle Potenziale für Ausbildung wichtig. So stellten sich die Unternehmen immer stärker auch auf junge Menschen mit Startschwierigkeiten ein. Laut der aktuellen DIHK-Ausbildungsumfrage hätten inzwischen 80 Prozent der Betriebe Angebote, um Jugendliche mit Defiziten zu fördern und in Ausbildung zu bringen. Dazu gehörten eigene Nachhilfeangebote, eine bessere berufliche Orientierung und mehr Schülerpraktika. "Für An- und Ungelernte mit nur unzureichenden Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt bieten Teilqualifikationen eine sehr gute Chance, Schritt für Schritt berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben und am Ende einen Berufsabschluss nachzuholen", sagte Dercks.

Laut der in Berlin vorgestellten Studie der OECD geht die Schere bei jungen Erwachsenen mit niedrigen und hohen Bildungsabschlüssen auseinander. Demnach ist Deutschland eines von zwei untersuchten Ländern, in dem der Anteil bei den 25- bis 34-Jährigen ohne Abschluss im Sekundarbereich II - also zum Beispiel an einer gymnasialen Oberstufe - anstieg. Zugleich nahm hierzulande bei den jungen Erwachsenen der Anteil derer zu, die einen höheren Bildungsabschluss hatten. Berufliche Ausbildung sei von "maßgeblicher Bedeutung", hatte OECD-Generalsekretär Mathias Cormann erklärt. Es sei wichtig, dass sie eine gleichwertige Alternative zur akademischen Ausbildung werde.

(mit Material von AFP)

