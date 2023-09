Abwarten und Nerven bewahren - dieses Mantra muss man sich am Aktienmarkt - aber speziell bei Assets im Krypto-Bereich - immer wieder sagen. Während Wochen vergehen, in denen die Kurse von Bitcoin und Co nahezu auf der Stelle treten, kommt es plötzlich zu extremen Bewegungen, so auch in dieser Woche. Welche Hintergründe, Auswirkungen und Einordnungen Sie zu den aktuellen Verlusten bei Bitcoin und Altcoins kennen müssen, erfahren Sie in diesem Interview mit Oliver Michel von Tokentus.