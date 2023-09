Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 37/23Donnerstag, 14.09.22.15 NeuNeo RagazziTalkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Bitte Ergänzung beachten:Gäste: JBK, Ski Aggu, Mrs. Bella, Gülcan Kamps(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.10 Uhr und 5.35 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 17.09.2023, und Montag, 18.09.2023, beachten.)Woche 38/23Donnerstag, 21.09.Bitte Programmänderungen beachten:22.15 Neo RagazziTalkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Bitte Ergänzung beachten:Gäste: Langston Uibel, Annette Frier,Diana zur Löwen, Benjamin von Stuckrad-Barre(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.10 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 24.09.2023, und Montag, 25.09.2023, beachten.)Woche 39/23Donnerstag, 28.09.22.15 Neo RagazziTalkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Bitte Ergänzung beachten:Gäste: Dennis und Benni Wolter, Nina und Julia Meise,Heiko und Roman Lochmann(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.10 Uhr sowie die Ausstrahlung am Sonntag, 01.10.2023, beachten.)Woche 40/23Donnerstag, 05.10.0.05 Neo RagazziTalkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Bitte Ergänzung beachten:Gäste: Alicia Awa, Wilson Gonzales Ochsenknecht,Frauke Ludowig, Atze Schröder(von 22.15 Uhr)(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.05 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 08.10.2023, und Montag, 09.10.2023, beachten.)Woche 41/23Donnerstag, 12.10.22.15 Neo RagazziTalkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Bitte Ergänzung beachten:Gäste: Bosse, Uwe Baltner, Lola Weippert, Dr. Emi Arpa(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.10 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 15.10.2023, und Montag, 16.10.2023 beachten.)Woche 42/23Donnerstag, 19.10.22.15 Neo RagazziTalkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Bitte Ergänzung beachten:Gäste: Steffen Hallaschka, Eva Ries, Jacob Rott,Evelyn Burdecki(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.05 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 22.10.2023, und Montag, 23.10.2023, beachten.)Woche 43/23Samstag, 21.10.Bitte Programmänderungen beachten:6.00 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1000 v.Chr.(vom 27.12.2017)Deutschland 2017(Die Sendung "Terra X: Zeitreise - die Welt im Jahr 500 v. Chr." entfällt. Weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen.)Donnerstag, 26.10.22.15 Neo RagazziTalkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Bitte Ergänzung beachten:Gäste: Überraschung für Sophie und Tommi(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.10 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 29.10.2023, und Montag, 30.10.2023, beachten.)Woche 44/23Donnerstag, 02.11.22.15 Neo RagazziTalkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Bitte Ergänzung beachten:Gäste: Jumbo Schreiner, Merlin Sandmeyer,Maren Kroymann, Elena Carriére(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.00 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 05.11.2023, und Montag, 06.11.2023, beachten.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5601428