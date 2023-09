© Foto: Unsplash



Am heutigen Dienstag stellt Apple die neue iPhone-Generation vor. Was wir jetzt schon über die Produkte wissen.

Das Ganze ähnelt einem lang ersehnten Hollywood-Blockbuster: Wenn Apple zu einer seiner groß inszenierten Keynotes einlädt, verfolgen Millionen von Tech-Interessierten das Mega-Event live vor den Bildschirmen. Wer eine persönliche Einladung erhält, darf sogar live vor Ort mit dabei sein und zum ringförmigen Apple Park im kalifornischen Silicon Valley anreisen. Dieses Jahr steht das Event unter dem Titel Wonderlust und findet am heutigen Dienstagabend ab 19 Uhr (MESZ) statt. Der Konzern überträgt die Präsentation sowohl auf seiner Homepage als auch auf YouTube. Ob sie wirklich so spektakulär wird wie von manchen antizipiert, bleibt abzuwarten: In den vergangenen Monaten sind bereits zahlreiche Details geleakt worden.

Die wahrscheinlich größte Neuerung dürfte ein USB-C-Anschluss für die jüngste iPhone-Generation 15 sein. Bisher setzt das Unternehmen bei seinen Smartphones auf den proprietären Lightning-Anschluss. Hinter dem Highlight steckt der mit ziemlicher Sicherheit nicht ganz freiwillige Wechsel: Ab Herbst 2024 müssen alle in der EU verkauften Smartphones und Tablets zwingend über eine USC-Schnittstelle verfügen. Die neue Vorschrift soll dabei helfen, Elektroschrott zu vermeiden.

Ansonsten dürfte sich bei Apples Cash Cow nicht allzu viel tun. Das Aussehen bleibt den Leaks zufolge weitgehend unverändert. Um sinkenden Absatzzahlen entgegenzuwirken, setzt der Konzern aber verstärkt auf teurere Modelle, die sich deutlicher als in der Vergangenheit von den Basis-Versionen abheben sollen. Bei den Pro-Modellen soll es etwa den nagelneuen A17-Chip und bessere Hauptkamerasensoren geben. Das kleinste iPhone Pro Max kommt den Berichten zufolge auf einen Preis von mehr als 1.500 Euro. Zudem geht das Gerücht um, dass der USB-C-Anschluss bei den günstigeren Modellen auf einen alten und dementsprechend langsamen Standard beschränkt werden soll.

Was Apples übrige Hardware-Reihe anbelangt, erwartet die Fan-Gemeinde neue Airpods, ebenfalls mit USB-C-Anschluss, sowie neue Smartwatches. Bei Letzteren sollen sich die Updates vor allem im Inneren abspielen und betreffen etwa neue Chips für eine bessere Performance und eine längere Akkulaufzeit. Schließlich wird es wie jedes Jahr noch die neueste iOS-Version geben (die bereits getestet werden kann). Neuerungen rund um iMacs, MacBooks und iPads gibt es höchstwahrscheinlich erst im Oktober.

Das Apfel-Papier verzeichnet seit Jahresstart einen Kursanstieg von 35 Prozent. Seit Anfang September ging es allerdings mehr als vier Prozent abwärts. Die Aktie notiert aktuell bei rund 167 Euro.

(tl) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion