Die in Augsburg ansässige Renk Group, Hersteller von einsatzkritischen Antriebslösungen in verschiedenen zivilen und militärischen Endmärkten, will noch in diesem Jahr an die Frankfurter Börse gehen. Der geplante Börsengang soll den Grundstein für weiteres profitables Wachstum und Wertschöpfung bei der Renk Group legen, indem er größere internationale Sichtbarkeit im Einklang mit dem Ausbau der internationalen Präsenz sowie verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten schafft, teilt das Unternehmen mit. Der geplante Börsengang würde ein öffentliches Angebot in Deutschland und Privatplatzierungen bei institutionellen Anlegern in anderen Ländern umfassen und voraussichtlich aus einem Angebot von bestehenden Aktien ...

