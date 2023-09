Durchbruch auf Midas: Juggernaut trifft "richtige" Sulfidmineralisierung auf bis zu 71,93 Metern

Anzeige / Werbung

Es deutet sich an, dass Juggernaut auf gleich zwei Projekten die richtige Vererzung für potenzielle Goldvorkommen getroffen hat.

Juggernaut Exploration Ltd (JUGR.V; OTCQB: JUGRF; FSE: 4JE) könnte auf seinem Frühphasen-Explorationsprojekt Midas nur 24 km südöstlich der Stadt Terrace in British Columbia ein wichtiger Durchbruch gelungen sein. Das 20.803 Hektar große Grundstück Midas befindet sich in einer geologischen Umgebung von Weltklasse mit großem Potenzial für eine VHMS-Mineralisierung vom Typ Eskay. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden 15 von 21 Bohrungen abgeschlossen und bisher 3273 Meter Bohrungen absolviert.

Die Bohrungen zielten auf einen mineralisierten Horizont, der sich in unmittelbarer Nähe zu einer VHMS-Lagerstätte (Volcanogenic Hosted Massive Sulphide) vom Typ Eskay befindet. In mehreren Bohrlöchern wurden wie erhofft, ausgedehnte breite sulfidreiche Abschnitte durchteuft, die aus beträchtlichem Chalkopyrit und Pyrit in Aggregaten, Strängen und Adern bestehen. Die drei Bohrlöcher (MD-23-34; MD-23-35 und MD-23-36), die vom Pad Eskay 1 aus gebohrt wurden (siehe Abbildung 1), lieferten mineralisierte Abschnitte von 71,93 m, 55,60 m und 59,93 m Länge. Die erste Bohrung auf dem benachbarten goldhaltigen Aufschluss Kokomo, der 9,343 g/t Au, 117 g/t Ag, 1,58 % Cu und 1,77 % Zn ergab, wurde vor kurzem begonnen.

Parallel wird auch auf Empire gebohrt

Parallel bohrt und exploriert Juggernaut auf dem 12.480 Hektar großen Grundstück Empire etwa 70 Kilometer nordöstlich von Terrace, BC. Das extrem hochgradige Porphyrziel der Metallica Zone mit Schürfproben aus einer bis zu 30 cm breiten Massivsulfidader von bis zu 36.875 gpt Ag (1180 Unzen pro Tonne), 4,68 gpt Au, 27,6 % Cu und 3,27 % Zn ist Teil des Inca-Trends, eines hochgradigen polymetallischen Mineralisierungstrends, der sich über 1,6 mal 1,2 Kilometer in einem Gebiet erstreckt, in dem die jüngste Gletscherabtragung mehrere ausgedehnte neue Zonen mit mineralisierten Aufschlüssen freigelegt hat. Auch von dort meldet Juggernaut ermutigende Fortschritte: Bohrloch EM-23-24 durchschnitt 18,17 Meter sulfidmineralisierte Brekzie von 204,96 Meter bis 223,13 Meter innerhalb einer Hülle aus Quarz-Kalzit-Brekzie mit vereinzelten Sulfiden, die sich über 88,48 Meter von 169,41 Meter bis 257,89 Meter erstreckt.

Dan Stuart, President und CEO von Juggernaut Exploration, kommentierte: "Es ist aufregend, die richtige Art von Mineralisierung und Alteration in den Bohrkernen von nicht nur einem, sondern zwei unserer Projekte, nämlich Midas und Empire, zu sehen. Wir haben für alle Ziele starke Bohrpläne erstellt und die ersten Ergebnisse von Midas und Empire haben unsere Erwartungen definitiv übertroffen. Die Bohrungen auf Midas laufen noch, aber wir sehen der Bekanntgabe der Laborergebnisse mit großer Erwartung entgegen."



Abbildung 1: Das 20.803 Hektar große Midas Projekt liegt 24 km südöstlich von Terrace, British Columbia.



Abbildung 2: Optische Kostprobe der Mineralisierung aus Bohrung MD23-34 auf dem Midas Projekt. Die Vererzung startet fast an der Oberfläche.

Fazit: Juggernaut gehört zu den High-Potential-Explorationsunternehmen im Golden Triangle. Sämtliche Projekte, Midas, Empire und auch Bingo (nahe der bekannten Surebet-Entdeckung von Goliath Resources; TSXV: GOT) befinden sich in der Frühphase, da alle drei Projekte bis vor Kurzem noch von Schnee und Eis bedeckt waren. Theoretisch könnte jedes einzelne dieser großen Projekte zu einem Company Maker für Juggernaut werden. Es ist daher ermutigend, dass die Geologen in der laufenden Saison ihr Verständnis der Projekte bereits soweit verbessert haben, dass die aktuellen Bohrungen auf Midas und Empire offenbar die "richtige Mineralisierung" durchteufen. Die Auswertung der Ergebnisse aus dem Labor steht noch aus. Allerdings reagieren Aktien von Juniors in der Discovery-Phase üblicherweise mit den steilsten Ausschlägen - man sollte die weitere Entwicklung bei Juggernaut daher genau im Auge behalten.

