DJ MÄRKTE USA/Anleger weiter vorsichtig - Oracle unter Druck

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte am Dienstag mit leichten Abschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500-Index gibt vorbörslich um 0,3 Prozent nach.

Investoren werden sich wahrscheinlich zurückhalten, heißt es, besonders mit Blick auf neue US-Inflationsdaten, die erst am Mittwoch anstehen. Von den Daten erhofft man sich Hinweise über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Der Markt geht mehrheitlich davon aus, dass die Geldpolitiker die Leitzinsen in der kommenden Woche unverändert lassen werden. Allerdings hat die Notenbank wiederholt betont, datenabhängig zu handeln.

"Angesichts des anhaltenden Drucks auf die Dienstleistungspreise, des Wiederanstiegs der Ölpreise und der nachlassenden Wirkung günstiger Basiseffekte erscheint es unwahrscheinlich, dass die Gesamtinflation in absehbarer Zeit zum angestrebten Ziel von 2 Prozent zurückkehren wird", sagt Stephen Innes von SPI Asset Management. "Die Fed hat bei ihren Bemühungen um eine Stabilisierung der Wirtschaft noch einen langen Weg vor sich."

Oracle nach Zahlen unter Abgabedruck - Fusions-Einigung treibt Westrock

Oracle knicken vorbörslich um 9,3 Prozent ein. Der Softwarekonzern hat im ersten Geschäftsquartal zwar mehr verdient als erwartet und die Umsatzerwartung getroffen; der Umsatzausblick enttäuschte aber. Der Aktienkurs des Oracle-Wettbewerbers Salesforce gibt um 0,5 Prozent nach.

Im Blick haben die Akteure außerdem Apple (vorbörslich +0,3%). Der iPhone-Hersteller wird am Abend (19.00 Uhr MESZ) wie jedes Jahr im Frühherbst seine neuen Geräte vorstellen. Analysten erwarten vier neue Modelle im Rahmen der neuen Generation iPhone 15, zwei Basismodelle und zwei teurere Pro-Versionen. Auch neue Smartwatches soll es geben.

Westrock steigen um 6,6 Prozent. Der US-Papierkonzern und der europäische Verpackungshersteller Smurfit Kappa haben eine Einigung über einen Zusammenschluss erzielt. Die Fusion hat ein Volumen von etwa 20 Milliarden Dollar.

Dollar etwas fester - Ölpreise steigen

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas fester. Der Dollar-Index steigt um 0,3 Prozent. Der Euro gibt um 0,4 Prozent nach. Im Vorfeld der EZB-Sitzung am Donnerstag scheine der Markt davor zurückzuschrecken, den Euro nachhaltig unter der Marke von 1,07 Dollar zu handeln, sagt Commerzbank-Analystin You-Na Park-Heger. Die Unsicherheit über die anstehende Zinsentscheidung sei groß und die Meinungen darüber, ob die EZB die Zinsen erhöhe oder nicht, gingen auseinander. Insofern erscheine es durchaus sinnvoll, vor dem wichtigen Ereignis die Füße stillzuhalten.

Die Ölpreise steigen weiter an. Die Preise für die Sorten Brent und WTI legen um bis zu 1,3 Prozent zu. Die Opec hat ihre Prognosen für den globalen Ölmarkt weitgehend unverändert gelassen und prognostiziert damit weiterhin steigende Nachfrage, während Saudi-Arabien und Russland angekündigt haben, ihr Angebot bis Ende des Jahres zu reduzieren.

Am Anleihemarkt geben die Renditen leicht nach. Die Rendite 10-jähriger Papiere sinkt um 0,6 Basispunkte auf 4,28 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,00 +0,8 4,99 57,9 5 Jahre 4,42 -0,2 4,42 41,7 7 Jahre 4,37 -0,7 4,38 39,9 10 Jahre 4,28 -0,6 4,29 40,2 30 Jahre 4,36 -1,9 4,37 38,6 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:02 Mo, 17:19 % YTD EUR/USD 1,0712 -0,4% 1,0732 1,0747 +0,1% EUR/JPY 157,54 -0,0% 157,61 157,43 +12,3% EUR/CHF 0,9559 -0,2% 0,9558 0,9579 -3,4% EUR/GBP 0,8590 -0,0% 0,8581 0,8579 -2,9% USD/JPY 147,08 +0,4% 146,84 146,50 +12,2% GBP/USD 1,2471 -0,3% 1,2508 1,2527 +3,1% USD/CNH (Offshore) 7,3102 +0,1% 7,3075 7,3028 +5,5% Bitcoin BTC/USD 26.160,27 +4,1% 25.811,14 25.001,11 +57,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,40 87,29 +1,3% +1,11 +12,9% Brent/ICE 91,46 90,64 +0,9% +0,82 +11,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,60 35,85 -0,7% -0,25 -55,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.909,68 1.922,40 -0,7% -12,72 +4,7% Silber (Spot) 22,94 23,05 -0,5% -0,11 -4,3% Platin (Spot) 897,88 903,00 -0,6% -5,13 -15,9% Kupfer-Future 3,76 3,78 -0,5% -0,02 -1,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

