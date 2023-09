Der deutsche Leitindex ist im bekanntlich schwachen Börsenmonat September unter Druck geraten. In der vergangenen Woche fiel das Börsenbarometer um 0,7 Prozent. Zu Beginn dieser Woche erholte der DAX sich zwar zeitweise, jedoch scheint die gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt nicht anzuhalten. Eingetrübte Konjunkturaussichten und die viel zu hohe Inflation besorgen die Anleger. Deswegen richten sich aktuell alle Blicke in Richtung der Europäischen Zentralbank. Christine Lagarde wird am Donnerstag verkünden, welche Zinsschritte in der EU im Kampf gegen die Teuerungsrate umgesetzt werden. Thomas Gebert sagt allerdings, dass die derzeitige Geldpolitik der EZB für die zukünftige Entwicklung beim DAX keine Rolle spielt. Was für eine langfristig freundliche Performance spricht, erfahren Sie in der Sendung zum Gebertbrief.