Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax weiter im Minus - Warten auf US-Inflation und EZB Auf den positiven Wochenstart ist am Dienstag am deutschen Aktienmarkt prompt ein Kursrücksetzer gefolgt. Die Anleger ließen vor den wichtigen Konjunkturterminen dieser Woche wie dem EZB-Leitzinsentscheid lieber Vorsicht walten. weiterlesen Panorama Fast 3000 Tote nach schwerem Erdbeben in Marokko Nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko ...

Den vollständigen Artikel lesen ...