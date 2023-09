Die endgültigen Ergebnisse werden voraussichtlich Anfang 2024 veröffentlicht.

RS Oncology, ein in der klinischen Phase tätiges Biotech-Unternehmen, das innovative Therapien zur Ausrottung von Mesotheliomen und anderen Krankheiten entwickelt, gab heute den Abschluss des Phase-1-Dosis-Eskalationsteils der MITOPE-Studie (NCT05278975) bekannt.

Die in Großbritannien durchgeführte multizentrische Studie hat ihr Hauptziel erreicht, das darin bestand, die Sicherheit und Verträglichkeit von RSO-021, einem neuartigen irreversiblen Inhibitor des mitochondrialen PRX3, bei Patienten mit malignem Pleuramesotheliom und lokaler Erkrankung der Lungenschleimhaut zu untersuchen. Zudem hatten diese Patienten aufgrund des Krebses Flüssigkeit in der Lunge, die auf mindestens eine vorausgegangene Behandlung nicht angesprochen hatte.

"Der Abschluss von Phase 1 ist ein bedeutsamer Erfolg auf dem Weg, den Patienten, die an einem Mesotheliom und anderen Lungenkrebsarten leiden, eine potenzielle neue Therapie zugänglich zu machen", so Jarrett Duncan, CEO von RS Oncology. "Wir danken den Patienten, Pflegekräften, Selbsthilfegruppen und den Klinikteams, die an unserem Programm in Großbritannien teilnehmen und es unterstützen." "Wir freuen uns darauf, die endgültigen Ergebnisse der Phase 1 auf einer großen Krebskonferenz im Jahr 2024 vorzustellen, um diese großartige neue Behandlungsmethode noch mehr Patienten zugänglich zu machen", fügte George Naumov, COO von RS Oncology, hinzu.

Weitere Informationen über die Studie erhalten Sie unter www.clinicaltrials.gov unter Angabe der Kennung #NCT05278975.

Über RS Oncology

RS Oncology (RSO) ist ein in der klinischen Phase tätiges Biotech-Unternehmen mit Sitz in Cambridge, Massachusetts, dessen Ziel es ist, Mesotheliome und andere Krankheiten weltweit durch moderne Wissenschaft und ein innovatives Geschäftsmodell auszurotten. Der Schwerpunkt des Hauptprogramms liegt derzeit auf der Entwicklung neuartiger Therapien zur Modulation mitochondrialer Signalwege, die Krankheiten mit oxidativem Stress, einschließlich Mesotheliome und anderen Krebsarten, verursachen.

