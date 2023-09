Sarah Billingham wird im Rahmen einer strategischen Maßnahme vom Londoner Büro aus den europäischen Unternehmenskundenstamm von Chatham erweitern

Chatham Financial, ein weltweit führender Anbieter von Beratungs- und Technologielösungen für das Finanzrisikomanagement, meldet, dass Sarah Billingham als Geschäftsführerin im Unternehmensbereich Global Corporates Practice in das Unternehmen eingetreten ist. Als wichtiges Mitglied des Corporates Relationship Management Teams wird sie die zahlreiche Unternehmenskunden von Chatham in Europa betreuen.

Ihre Einstellung ist Teil der strategischen Bemühungen, die Geschäftstätigkeit von Chatham in der Region EMEA zu erweitern und auf dem Erfolg des Unternehmens bei der Betreuung global operierender Großunternehmen mit Sitz in den USA aufzubauen. Zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem CRM-Team wird Billingham strategische Beratungsleistungen zu Zinsen, Devisenhandel und Rohstoffabsicherung sowie zu Sicherungsgeschäften und Technologielösungen anbieten. In dieser Funktion wird sie Wachstumschancen ermitteln, Beziehungen zu Führungskräften aufbauen und die Beziehungen zu einer Reihe von Bestandskunden pflegen.

Sarah Billingham verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Beratung, der Risikomanagementanalyse und der Bereitstellung von Lösungen für Großunternehmen mit besonderem Schwerpunkt auf dem Devisenhandel. Vor ihrer Tätigkeit bei Chatham war Billingham Head of FX Specialised Sales bei ForexClear, dem Devisen-Clearingservice von LCH. Dabei handelt es sich um das Clearinghaus der London Stock Exchange Group. Darüber hinaus war sie bei Lumon und der NatWest Group tätig.

"Wir freuen uns sehr, Sarah Billingham in dieser spannenden Zeit, in der wir unser europäisches Unternehmenskundengeschäft weiter ausbauen möchten, bei Chatham willkommen heißen zu dürfen", so Jackie Bowie, Managing Partner und Head of EMEA bei Chatham Financial. "Dank ihrer Erfahrung im Management und in der Entwicklung von Kundenbeziehungen sowie dank ihrer Erfolge bei der Umsetzung von Wachstumszielen ist sie ein idealer Neuzugang für unser Team."

"Ich freue mich darauf, künftig für Chatham tätig zu werden und das Unternehmen bei der Umsetzung der strategischen Wachstumspläne zu unterstützen", so Billingham. "Chatham setzt höchste Maßstäbe, wenn es um Beratung und Technologie im Bereich Finanzrisikomanagement geht. Das Unternehmen hat den Ruf, herausragenden Service anzubieten. Ich freue mich sehr, dass ich künftig eng mit den Kunden von Chatham zusammenarbeiten werde, um deren Strategien für das Finanzrisikomanagement weiterzuentwickeln und zu vertiefen."

Über Chatham Financial

Chatham Financial ist das größte unabhängige Beratungs- und Technologieunternehmen für Finanzrisikomanagement. Als führendes Unternehmen im Bereich Schuldenmanagement und Derivate bietet Chatham seinen Kunden Zugang zu fundiertem Wissen, innovativen Tools und einem unvergleichlichen Team von mehr als 600 Mitarbeitenden, um die Risiken im Zusammenhang mit Zinssätzen, Fremdwährungen und Rohstoffen zu mindern. Chatham wurde 1991 gegründet und betreut mehr als 3.500 Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen. Das Unternehmen wickelt jährlich ein Transaktionsvolumen von mehr als 1 Billion US-Dollar ab und unterstützt Unternehmen dabei, ihren Wert auf den Kapitalmärkten zu maximieren und das Tag für Tag. Weitere Informationen finden Sie unter chathamfinancial.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

