Ebersbach (ots) -Am 13. September veranstalten die Jugendmigrationsdienste einen bundesweiten Aktionstag. Diesen nimmt das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e. V. (CJD) zum Anlass, gegen die von der Bundesregierung geplante Streichung der bundesweit tätigen Respekt Coaches zu protestieren. Die Respekt Coaches sind an rund 600 weiterführenden Schulen aktiv. Sie sind ausgebildete Expertinnen und Experten beispielsweise in den Bereichen Demokratiebildung, Konfliktbewältigung, Extremismusprävention, aber auch Wertevermittlung. 2018 wurde das Respekt-Coach-Programm vom Bundesfamilienministerium ins Leben gerufen. "Angesichts steigender Zustimmung zu demokratiefeindlichen Parteien ist die ersatzlose Streichung der Respekt Coaches schockierend und zutiefst besorgniserregend", sagt Oliver Stier Sprecher des CJD Vorstands.Die positiven Rückmeldungen zur Arbeit im Programm verdeutlichen die große Bedeutung der Respekt Coaches für die gesellschaftliche und politische Stabilität in Deutschland. Respekt Coaches arbeiten über Klassenverbünde hinweg mit Schülerinnen und Schülern. Dabei bestimmen die Schülerinnen und Schüler selbst oder in Zusammenarbeit mit den Coaches, welche Themen sie bearbeiten - zum Beispiel: Wie und woran erkenne ich Fake News? Wie bilde ich mir selbst eine Meinung? Muss ich meine Meinung mit aller Gewalt im wahrsten Sinne des Wortes durchsetzen? Ziel des Angebots ist es, jungen Menschen demokratische Werte, Respekt und Toleranz zu vermitteln, Vorurteile abzubauen und sie in ihrer Persönlichkeit zu stärken.Die von CJD Respekt Coaches befragten Schülerinnen und Schüler gaben ausschließlich positives Feedback und wünschen sich weiterhin Angebote durch die Respekt Coaches an ihren Schulen. Auch seitens der Lehrerschaft und der Schulleitung kommen durchweg zustimmende Rückmeldungen. Ein sich positiv veränderndes Miteinander, Verständnis für andere, das Anhören und Aushalten anderer Meinungen, das Erlernen von Diskussionsfähigkeit und das Erkennen, wie wichtig jeder einzelne Mensch ist, sind eine der positiven Erfahrungen, die von Schülerinnen und Schülern wie auch von den Lehrkräften genannt werden."Die Angebote der Respekt Coaches sind primär präventiv angelegt und richten sich an alle Schülerinnen und Schüler. Ziel ist es, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Den steigenden Zahlen der Demokratieskepsis und rassistischen Einstellungen bei jungen Menschen muss entgegengewirkt werden. Kürzen kostet Zukunft. Das Streichen des Programms destabilisiert den gesellschaftlichen Zusammenhalt und beeinträchtigt die Zukunft junger Menschen. Das müssen wir verhindern", so Oliver Stier abschließend.Über das CJDDas CJD ist eines der größten Bildungs- und Sozialunternehmen in Deutschland. Seine mehr als 10.700 Mitarbeitenden fördern und begleiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene an über 350 Standorten in Kitas, Schulen, Berufsbildungswerken und Lehrbetrieben, in Kliniken, Reha-Einrichtungen, Wohngruppen und Werkstätten. Der seit der Gründung des Unternehmens 1947 geprägte Leitgedanke "Keiner darf verloren gehen!" bedeutet heute für das CJD, dass jeder Mensch das Recht hat, Teil der Gesellschaft zu sein. Das CJD unterstützt Menschen auf diesem Weg. Es befähigt Menschen, ihre Persönlichkeit zu entfalten und durch bedürfnisorientierte und vernetzte Angebote ein selbstständiges Leben zu führen.Pressekontakt:CJD Zentrale | PressestelleTeckstraße 23 | 73061 Ebersbachfon 0 71 63 930-130 | fax 0 71 63 930-288inka.bihler-schwarz@cjd.deOriginal-Content von: Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e. V. (CJD), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62766/5601501