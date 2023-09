Mainz (ots) -Mit sechs ganz besonderen Folgen der ZDFneo-Wissenschaftssendung meldet sich "MAITHINK X - Die Show" (https://www.zdf.de/show/mai-think-x-die-show) aus der Sommerpause zurück. Ab Sonntag, 17. September 2023, heißt das Motto: Elternzeitvertretung! Für Mai Thi Nguyen-Kim springen sechs Moderationskolleginnen und -kollegen ein, von denen jeweils eine monothematische Folge präsentiert wird. Das Ensemble besteht aus: Comedienne Hazel Brugger, Journalistin Salwa Houmsi, Reporterin Aminata Belli, Satiriker Oliver Welke, Psychologe Dr. Leon Windscheid und Journalistin Eva Schulz. Zu sehen sind die neuen Folgen von "MAITHINK X - Elternzeitvertretung" ab Sonntag, 17. September 2023, jeweils um 22.15 Uhr in ZDFneo und ab 18.00 Uhr in der ZDFmediathek.Dr. Mai Thi Nguyen-Kim: "Es ist ja meine Mission, wissenschaftlichen Spirit wie eine Seuche zu verteilen - und nur weil ich mal ein bisschen Elternzeit mache, darf das natürlich nicht aufhören! Richtig cool, dass der Sender dieses Experiment unterstützt und dass meine Kolleginnen und Kollegen den Nerd in sich geweckt haben und am Start sind. Das wird gut!"Am Sonntag, 17. September 2023, 22.15 Uhr, fragt Hazel Brugger in der ersten Folge: "Strafe muss sein, oder?". In der zweiten Ausgabe am 24. September 2023 beschäftigt sich Salwa Houmsi mit Verschwörungstheorien, am 1. Oktober 2023 moderiert Aminata Belli die Sendung "Arm und diskriminiert - wie soziale Herkunft alles bestimmt", in "Achtung Greenwashing!" zeigt Oliver Welke am 8. Oktober 2023 den Ausweg aus dem Grünwaschgang, am 15. Oktober 2023 beleuchtet Dr. Leon Windscheid "Tödliche Männlichkeit" und in der letzten Folge der Elternzeitvertretung widmet sich Eva Schulz bei "MAITHINK X" am 22. Oktober 2023 dem Thema Mobilität.Wie von "MAITHINK X - Die Show" gewohnt, betrachten die Moderatorinnen und Moderatoren die kulturelle und politische Landschaft aus dem wissenschaftlichen Blickwinkel - mit Tiefe, Ernsthaftigkeit und Humor. In wiederkehrenden Rubriken, Reportage-Einspielern und Sketchen behandelt die Moderatorin ein Thema pro Sendung. Auch während Mai Thi Nguyen-Kims Elternzeit bleibt die Show natürlich ihrem Markenkern treu: unterhaltsam und streng wissenschaftlich.Die Sendungen sind mit Untertiteln verfügbar.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16293;Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter Telefon: 06131 - 70-12108 oder per E-Mail pressedesk@zdf.dePressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maithinkx) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenDie Pressemappe zu "MAITHINK X - Elternzeitvertretung" finden Sie hier (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/maithink-x-elternzeitvertretung)."MAITHINK X - Die Show" auf Instagram (https://www.instagram.com/maithink/?hl=de)"MAITHINK X - Die Show" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/show/mai-think-x-die-show)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5601534