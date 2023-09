Auch im Zinnbereich sind die Erwartungen in den Bereichen Soziales, Umwelt und Gouvernance (ESG) gestiegen. Zinn führt die gesamte elektrische und elektronische Welt zusammen, die für die Digitalisierung und für das Erreichen der Netto-Null-Ziele erforderlich ist. Mit einem starken Ansteigen der Zinnnachfrage in der kommenden Zeit wird allgemein gerechnet. Maschinen, Daten und Biologie verschmelzen zusehends. Systeme werden von künstlicher Intelligenz verwaltet und ihre Gegenwart wächst in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...