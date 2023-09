Neuste Arbeitsmarktzahlen aus UK: Kein Ende der Inflation in Sicht

Werbung







Die am Dienstag veröffentlichten Daten zur Lage des Arbeitsmarktes im Vereinigten Königreich ließen vorerst nicht auf eine abflauende Inflation schließen.



Das nationale Statistikamt des Vereinigten Königreichs ONS teilte am Dienstagvormittag unter anderem mit, dass das durchschnittliche Gehaltswachstum (exklusive Boni) von Mai bis Juli mit 7,8% auf dem gleichen Niveau lag, wie im vorherigen 3-Monats-Intervall. Damit verblieb die Wachstumsrate nach wie vor auf dem höchsten Niveau seit 2001, als die ersten vergleichbaren Statistiken erstmals erstellt wurden. Inflationsbereinigt nahmen die Gehälter um 1,2% inkl. Boni und 0,6% exkl. Boni zu.



Angesichts der nach wie vor steigenden Löhne, wird es ebenfalls wahrscheinlicher, dass die Bank of England bei der nächsten Sitzung am 21. September 2023 erneut eine Anhebung der Leitzinsen vornehmen wird. Diese liegen bereits auf einem Niveau von 5,25% und bewegen sich damit bereits in einem Zinsumfeld ähnlich zu dem aus Zeiten der Finanzkrise von 2007/2008. Immerhin scheinen die Zinsanhebungen auf Seiten der Inflation zu fruchten. Die Teuerungsrate sank im Juli von 7,9% auf 6,8%.



Im Kontext von Zinsentscheidungen, besonders im englischsprachigen Raum, werden oftmals die Begriffe "hawkish" und "dovish" verwendet, wobei der Adler (Englisch: hawk) als Symbol für eine starke Wirtschaft, welche weitere Zinsanhebungen erdauern kann, steht. Demgegenüber steht die Taube (Englisch: dove) für eine schwächelnde Konjunkturlage und damit einhergehende Zinssenkungen. Neben den typischen Pendants wie Staatsanleihen (Englisch: gilts) reagiert historisch gesehen auch das Britische Pfund auf Zinsentscheidungen. Hawkishe Zinsentscheide gelten tendenziell als aufwertender, dovishe dagegen als tendenziell abwertender Einfluss auf den Wechselkurs der Währung.











Quelle: HSBC