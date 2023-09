Schwalbach am Taunus (ots) -60 Jahre sind vergangen seit die erste elektrische Zahnbürste von Oral-B den Markt für Zahnpflege revolutionierte. Seitdem ist viel geschehen und das Unternehmen blickt stolz auf zahlreiche Meilensteine und Innovationen zurück. Als Pionier am Markt hat Oral-B die elektrische Zahnbürste bis heute mit Hilfe von Zahnärzt:innen und Expert:innen kontinuierlich weiterentwickelt. Jüngste Innovation des Marktführers: die einzigartige iO-Technologie, welche Zahnputzroutinen nachhaltig verbessert und auf ein neues Level hebt.Doch damit nicht genug: mit dem Start der THE BIG RETHINK Kampagne im März 2023 hat es sich Oral-B zur Aufgabe gemacht, allen Menschen einen gleichberechtigten Zugang zur Mundpflege zu ermöglichen - sei es zu Hause oder in der Zahnarztpraxis.Rückblick auf eine ErfolgsstoryEin Blick auf die Unternehmensgeschichte von Oral-B zeigt, dass engagierter Forschergeist und Mut, neue Wege zu gehen, belohnt werden. Durch technologischen Fortschritt entwickelte sich die elektrische Zahnbürste zu einem nachgefragten Produkt in deutschen Haushalten.Das Kronberg Innovation Centre im hessischen Taunus, Heimat der Mundpflegeforschung und -entwicklung von Oral-B, beherbergt eine Vielzahl an Laboren und wissenschaftlichen Abteilungen, in welchen qualifizierte Mitarbeiter:innen an der Entwicklung des umfangreichen Produktportfolios arbeiten. Stets angetrieben durch neueste Erkenntnisse von Forschung und Wissenschaft wurde bis heute eine Vielzahl an Patenten für zahnmedizinische Innovationen angemeldet und die elektrische Zahnbürste bis heute in enger Zusammenarbeit mit vielen Expert:innen und Zahnärtz:innen weiterentwickelt.Das Jahr 2023 markiert einen wichtigen Meilenstein in der Historie von Oral-B. Bereits vor 60 Jahren, im Jahre 1963, legte das Unternehmen mit der Einführung der Mayadent, dem Vorläufer aller heutigen elektrischen Zahnbürsten, den Grundstein für alles, was in den darauffolgenden sechs Dekaden an Innovation folgen sollte.1991 entwickelt Oral-B gemeinsam mit Zahnärzt:innen den runden Bürstenkopf, der bis heute ikonisch für alle elektrischen Oral-B Zahnbürsten steht. Er wurden zahnmedizinischen Instrumenten nachempfunden und kann jeden einzelnen Zahn umschließen. Nachweislich entfernt er 100% mehr Plaque* als herkömmliche Handzahnbürsten.Die Oral-B GENIUS revolutioniert im Jahr 2016 das Zahnputzsystem durch eine einzigartige Positionserkennung, welche Anwender:innen dabei hilft, keinen Bereich des Kiefers mehr zu vergessen. In der via Bluetooth verknüpften Oral-B Smartphone App hilft eine integrierte Funktion zur Analyse der Mundhöhle wie ein Navigationssystem in Echtzeit zu erkennen, wo bereits geputzt wurde. Eine neue Ära der interaktiven Zahnpflege wurde eröffnet.2019 wurde die Technologie durch die Oral-B Genius X noch smarter und Anwender:innen erhalten durch den Einsatz einer künstlichen Intelligenz, welche von tausenden Putzstilen gelernt hat, ein kontinuierliches Feedback zur Putzabdeckung einzelner Bereiche.Mit der Einführung der revolutionären iO-Technologie mit Magnetantrieb im Jahr 2020 schaffte Oral-B es erneut, die Geschichte moderner Mundpflege neu aufzulegen. Eine Entwicklungsdauer von mehr als sechs Jahren und die Erkenntnisse von insgesamt 1.800 Zahnärzt:innen und Anwender:innen stecken hinter der neuartigen Technologie, die die nachweislich beste Reinigung von Oral-B garantieren. Die Oral-B iO reinigt mit feinsten Mikrovibrationen und dem bewährten runden Bürstenkopf und sorgt nicht nur für 100% sauberere Zähne, sondern auch 100% gesünderes Zahnfleisch (ggü. der Reinigung mit einer Handzahnbürste).Gesunde Zähne für die ganze FamilieZahnpflege von Kindern ist ab dem ersten Milchzahn unerlässlich. Die Oral-B Kids (ab 3 Jahren) und Junior (ab 6 Jahren) elektrischen Zahnbürsten sorgen mit großartigen Designs, wie Disney die Eiskönigin, Star Wars oder Marvel Spiderman für Spaß und Motivation bei den täglichen Zahnputzroutinen. Mit der dazugehörigen Disney Magic Timer App vergeht die Zeit wie im Flug. Die Oral-B Kids und Junior elektrischen Zahnbürsten sind genauestens auf die Bedürfnisse von Kindern angepasst.Mit Einführung der Oral-B iO My Way im Sommer 2023 ist die iO-Technologie auch zugänglich für Jugendliche ab 10 Jahren. Sie verwandelt das alltägliche Zähneputzen in ein echtes Highlight und hilft Jugendlichen, ihre Zahnpflege souverän und mit Spaß zu meistern sowie Eltern dabei, ihre Kinder bei sich verändernden Mundpflege-Bedürfnissen zu unterstützen.Mundgesundheit für alleFür das Forschungsteam hört Zahnpflege aber nicht bei innovativer Technologie und modernstem Design auf. Eine von Oral-B veröffentlichte europaweite Studie** zeigt, dass ein Drittel der 166 Millionen Menschen in Europa, die in unterschiedlichen Formen (sichtbar oder unsichtbar) von einer Behinderung betroffen sind, im vergangenen Jahr unter Zahnfleischproblemen gelitten hat. 46% der Befragten Menschen mit Behinderung aus Deutschland gaben dabei an, dass Ihnen nie erklärt wurde, wie man Zähne und Zahnfleisch ausreichend pflegt.Mit der neuen Initiative in enger Partnerschaft mit der International Association of Disability and Oral Health (iADH) hat es sich Oral-B zur Aufgabe gemacht, jedem Menschen durch inklusive Produkte und umfassende Aufklärungsarbeit einen gleichberechtigten Zugang zur Mundpflege zu ermöglichen. Einer der Grundpfeiler der Initiative ist dabei der regelmäßige Austausch mit Zahnärzt:innen und betroffenen Verbraucher:innen mit dem Ziel, Mundpflege für alle Menschen positiv zu verändern.Es bleibt spannend, welche technologischen Fortschritte in Zukunft den Bereich der Mundpflege noch erwartet. Eins ist aber sicher: Oral-B wird weiter forschen, entwickeln, testen und mit innovativen Produkten die Mund- und Zahngesundheit aller Menschen positiv beeinflussen.* "Oral-B Electric Toothbrushes", letzte Aktualisierung: 11. November 2015, http://www.oralb.com/products/rechargeable-electric-oral-b-toothbrushs.aspx.** Die Oral Health & Disability European Study (Europäische Studie zu Mundgesundheit & Behinderung) wurde von 2021 - 2022 von Reputation Leaders für UK, Frankreich, Deutschland und Italien durchgeführt, https://www.oralb.de/de-de/big-rethinkÜber Oral-BOral-B® kann bereits auf eine 60 Jahre lange Geschichte elektrischer Zahnbürsten zurückblicken. Über Oral-BOral-B® kann bereits auf eine 60 Jahre lange Geschichte elektrischer Zahnbürsten zurückblicken. Als zukunftsweisender Pionier überzeugt Oral-B® durch innovative Produkte und fortschrittliche Technologie mit dem Fokus auf vernetztes Zähneputzen Verbraucher:innen und Zahnärzt:innen auf der ganzen Welt.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland. 