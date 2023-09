Bei Virgin Galactics drittem Touristenflug ins All am 8. September waren erstmals Fossilien menschlicher Vorfahren an Bord, die von dem Weltraumtouristen Timothy Nash mitgenommen wurden. Am 8. September fand der dritte Touristenflug von Virgin Galactic ins All statt, bei dem erstmals auch Fossilien menschlicher Vorfahren an Bord waren.AnzeigeAnzeige Einer der Weltraumtouristen brachte zwei Fossilien mit: Ein Fossil ist zwei Millionen Jahre alt und ...

