Laut den von Forrester (Nasdaq: FORR) herausgegebenen 2024 Planning Guides werden realistischere Budgeterwartungen Führungskräften auf dem Weg ins Jahr 2024 von Nutzen sein, doch jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für einen Rückzug, denn die Erwartungen der Stakeholder in Bezug auf Wachstum sind nach wie vor ungebrochen. Um das Wachstum zu beschleunigen und mit den sich wandelnden Erwartungen anspruchsvoller digitaler Kunden Schritt zu halten, sollten Führungskräfte außerdem in KI und in ihre eigenen digitalen Fähigkeiten investieren, anstatt sich auf Dienstleister zu verlassen. Für das kommende Jahr erwarten die europäischen Digitalchefs, dass ihre Unternehmen im Durchschnitt satte 28 des Digitalbudgets für Dienstleistungen ausgeben werden. Ein vielseitiger KI-Ansatz kann eine breite Palette an Lösungen für alle Geschäftsbereiche bereitstellen, die einen Mehrwert für den Kunden schaffen, ineffiziente Komplexität abbauen und Innovationen vorantreiben.

Die Planning Guides von Forrester unterstützen Führungskräfte in den Bereichen Technologie, Marketing, Digitalisierung und Kundenerfahrung (CX) bei der jährlichen Budgetplanung und der Festlegung von Prioritäten. Sie stellen relevante operative Benchmark-Daten und Empfehlungen für Bereiche bereit, in denen die Budgetallokationen für das kommende Jahr erprobt, vertieft oder gestrichen werden sollten. Die wichtigsten Erkenntnisse aus den 2024 Planning Guides von Forrester sind die folgenden.

Bereiche, in die 2024 mehr investiert werden sollte:

KI-Strategien und -Tools, die zu einem höheren Kundenwert führen. Zur Steigerung des Kundenwerts müssen Führungskräfte KI für mehr Effizienz und Effektivität einsetzen. Dazu gehört die Verwendung synthetischer Daten für das Training und die Weiterentwicklung von KI-Modellen und von KI-gesteuerten TuringBots, um schneller und kostengünstiger qualitativ hochwertigere Kundensoftware zu entwickeln und bereitzustellen.

Digitale B2B-Käuferinteraktionen und Selbstbedienungsangebote für die Vermarktung. Die Zusammensetzung und die Gewohnheiten der B2B-Käufer haben sich gewandelt. Daher müssen sich auch die Strategien für die Markteinführung verändern. Im Jahr 2024 sollten Unternehmen nahtlose digitale Erlebnisse bieten, mit denen Käufer ihre Produkte unabhängig über Websites, Marktplätze und App-Stores kaufen können. Sie sollten auch in Betracht ziehen, einen Revenue Operations Leader einzustellen, um eine engere Abstimmung zwischen den einzelnen Unternehmensfunktionen voranzutreiben und so den Kundenwert zu maximieren.

Bereiche, in denen die Investitionen im Jahr 2024 reduziert werden sollten:

Redundante Cloud-Umgebungen und Tools für verschiedene Funktionen. Obgleich die Cloud nach wie vor das Hauptthema bei den Fortschritten in den Bereichen Entwicklung und KI ist, sollten Führungskräfte prüfen, ob die Hinzufügung neuer Cloud-Umgebungen zu einer nahtlosen Verschiebung von Workloads führt und ihr IT-Design im Allgemeinen unterstützt.

Anbieter von digitalen Diensten. Führungskräfte im Bereich Digitalisierung sollten jeden Anbieter, mit dem sie zusammenarbeiten, im Hinblick darauf bewerten, ob die Partnerschaft sie bei der Entwicklung kundenorientierter Lösungen unterstützt, die die Geschäftsstrategie ihres Unternehmens voranbringen.

Bereiche, die 2024 erprobt werden sollten:

Erweiterte KI-Funktionen einschließlich autonomer Arbeitsplatzassistenten (Autonomous Workplace Assistants, AWAs). Die schnelle geschäftliche Entwicklung der generativen KI wird Unternehmen dazu bewegen, mit AWAs zu experimentieren, um Produktivität und Innovation am Arbeitsplatz zu fördern.

Sicherheit im Bereich KI und maschinelles Lernen. Sicherheitsverantwortliche sollten neue Frameworks und Anbieter im Bereich KI und maschinelles Lernen prüfen, um einerseits das Potenzial der generativen KI zu maximieren und andererseits Leitplanken zu setzen, um die damit verbundenen Risiken zu minimieren.

"Die Wirtschaftsindikatoren in Europa zeigen in uneindeutige, kontraintuitive und widersprüchliche Richtungen, was es Führungskräften erschwert, ihre Budgetinvestitionen für das kommende Jahr zu planen", so Laura Koetzle, VP und Group Research Director bei Forrester. "Trotz der anhaltenden wirtschaftlichen Volatilität werden Führungskräfte in Europa, die Investitionen zur Schaffung von Kundenwert, zur Effizienzsteigerung und zur Differenzierung priorisieren, erhebliche Gewinne erzielen. Die Planning Guides von Forrester bieten Führungskräften eine detaillierte Orientierungshilfe, wo sie investieren, sich zurückziehen und strategisch experimentieren sollten, um im kommenden Jahr Wachstum zu erzielen und erfolgreich zu sein."

Quellen:

Entdecken Sie hier den 2024 Planning Guides Hub.

Erfahren Sie mehr über die Investitionen, Desinvestitionen und Experimente, die Führungskräfte in Europa im Jahr 2024 tätigen sollten, um den Kundenwert zu steigern.

Hier geht es zum Download der Forrester Planning Guides 2024 für B2B-Marketingleiter, CX-Verantwortliche und Führungskräfte im Technologiebereich.

