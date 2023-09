FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Oracle nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 US-Dollar belassen. Das erste Geschäftsquartal habe in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit seien die Zahlen aber wohl nicht der zuletzt besonders optimistisch gewordenen Marktstimmung gerecht geworden. Er glaubt weiterhin, dass der Softwarekonzern erst am Anfang seiner Cloud-Transformation steht./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2023 / 06:16 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US68389X1054

