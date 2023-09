Wie du weißt, freue ich mich schon, dir endlich wieder über IPOs in Wien zu berichten. Nun ist bei der Euro Tele Sites AG die Katze aus dem Sack. Am 22. September 2023 erfolgt also der Börsengang des europäischen Funkturmgeschäfts der Telekom Austria AG. Wie ich dir berichtet habe, werden die neuen Aktien über ein Splitting im Verhältnis 4:1 an die Wiener Börse gebracht. Vereinfacht schaut das dann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...