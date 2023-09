Vorgestellt auf dem 62. Dornbirn-GFC (Global Fiber Congress)

The LYCRA Company, ein in der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Hygieneprodukteindustrie weltweit führendes Unternehmen, gab heute bekannt, dass zwei seiner Mitarbeitenden auf dem 62. Dornbirn-GFC (Global Fiber Congress), der vom 13. bis 15. September im österreichischen Dornbirn im Kulturhaus stattfindet, Vorträge halten werden. Die Vorträge befassen sich mit zwei Schlüsselinitiativen der Plattform "Planet Agenda" von The LYCRA Company und den Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens für 2030.

"Industriell kompostierbare LYCRA Fasern" werden am 13. September um 14.20 Uhr MESZ in Halle A von Nicholas Kurland, Ph.D. vorgestellt. Kurland ist Innovation Strategy Manager bei The LYCRA Company. Der Markt für Hygieneprodukte hat sich durch den Einsatz von Stretchfasern in Windeln grundlegend verändert. Diese verbessern die Passform und Leistungsfähigkeit der Windeln. Bisher gibt es jedoch wenig Möglichkeiten, die Deponierung am Ende des Lebenszyklus zu vermeiden. Im Rahmen dieser Erörterung wird eine Lösung für Einweg-Hygienekleidung vorgeschlagen, die sich auf die Aufwertung von Elastan mithilfe industriell kompostierbarer Fasern konzentriert, um die Kompatibilität mit nachhaltigen Abfallströmen zu verbessern.

"Dank unserer Bemühungen konnten wir eine neue Faser entwickeln, die eine beschleunigte Abbaubarkeit aufweist, ohne dass dadurch die von der LYCRA HyFit Faser erwartete Leistungsfähigkeit und Qualität beeinträchtigt wird", so Kurland. "Dieser Durchbruch in der Fasertechnologie ist ein entscheidender Schritt hin zur Herstellung von kompostierbaren Windeln, um die Nachhaltigkeit zu steigern und eine wesentliche Herausforderung im Zusammenhang mit Einwegkleidung anzugehen."

Jean Hegedus, Director of Sustainable Business Development bei The LYCRA Company, hält einen Vortrag zum Thema "Recyclability of Garments with Stretch Fibers: Challenges and Solutions" (Recyclingfähigkeit von Kleidung aus Stretchfasern: Herausforderungen und Lösungen). Kleidungsstücke aus Stretchfasern bieten Verbraucherinnen und Verbrauchern eine Reihe von Vorteilen, wie beispielsweise mehr Komfort, verbessertes Design und eine bessere Passform, stellen Markenunternehmen, Einzelhändler und deren Wertschöpfungsketten aber auch vor besondere Herausforderungen, wenn diese ein kreislaufwirtschaftliches Geschäftsmodell anstreben. Dieser Vortrag, der am 13. September um 13.30 Uhr MESZ in Halle A stattfinden wird, erörtert Lösungen für Kleidungsstücke, die Elastan bzw. Elastomultiester enthalten. Der Referent schlägt ein System mit Lösungen vor, die erforderlich sind, um recycelbare Stretch-Technologien auf den Markt zu bringen.

"Wir freuen uns sehr, die Ergebnisse von zwei Versuchen vorstellen zu können einer zum Recycling von Polyester- und LYCRA-Fasern und der andere zum Recycling eines Mischgewebes aus Polyester und LYCRA T400-Fasern", so Hegedus. "Die Ergebnisse haben uns sehr ermutigt. Wir sind davon überzeugt, dass sie den Grundstein für die Entwicklung eines kreislaufwirtschaftlichen Systems für unsere Stretchprodukte bilden werden."

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegebranche und ist Eigentümerin führender Verbraucher- und Handelsmarken: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX und TACTEL. The LYCRA Company mit Hauptsitz in Wilmington (Delaware/USA) ist weltweit für seine innovativen Produkte, sein technisches Know-how, seine nachhaltigen Lösungen, seine Marketingunterstützung und seinen LYCRA ONE-Marktplatz bekannt. The LYCRA Company konzentriert sich darauf, den Produkten seiner Kunden einen Mehrwert zu verleihen, indem sie einzigartige Innovationen entwickelt, die dem Bedürfnis der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung entsprechen. Weitere Informationen erhalten Sie unter lycra.com.

LYCRA, LYCRA HyFit und LYCRA T400 sind Marken von The LYCRA Company.

