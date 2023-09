Die von VeriSilicon ausgewählten IPs bieten modernste Lösungen mit hocheffizienten und konfigurierbaren Funktionen

VeriSilicon (688521.SH) gab heute bekannt, dass der Image-Signalprozessor (ISP) IP ISP8000L-FS und die Video Processor Unit (VPU) IP VC8000E von Hailo, einem Chiphersteller mit KI-Fokus in Israel, in dessen Serie von leistungsstarken KI-Vision-Prozessoren, Hailo-15TM, eingesetzt werden. Die ausgewählten IPs ermöglichen die äußerst effiziente Implementierung der innovativen KI-Lösungen von Hailo in einer breiten Palette von Anwendungen mit kürzeren Markteinführungszeiten und zu niedrigeren technischen Kosten.

Das IP-Modell ISP8000L-FS von VeriSilicon wurde für fortschrittliche, leistungsstarke kamerabasierte Anwendungen mit speziellen Hardware-Sicherheitsmechanismen entwickelt und besitzt die Zertifizierungen nach IEC 61508 und ISO 26262 für funktionale Sicherheitsstandards. Damit ist es ideal für sicherheitskritische industrielle und Automobilanwendungen geeignet. Es bietet hochwertige und zuverlässige Videoverarbeitung aus einer einzigen 4K@60fps-Kamera oder aus zwei 4K@30fps-Kameras und unterstützt Technologien für HDR-Verarbeitung (High Dynamic Range) und 2D/3D-Rauschminderung.

Die Video-Encoder-Prozessoreinheit VC8000E bietet kompakte Speicherung mehrerer Videostreams für späteres Playback und maschinelles Lernen. Die wählbaren Videoformate und Farb-Bit-Tiefen ermöglichen zusammen mit den nutzergesteuerten Codierparametern eine optimale Videocodierung, die speziell auf diverse Szenarien zugeschnitten ist.

Ori Katz, Director of Vision Processor Products, Hailo, sagt dazu: "Durch die Integration der ISP-Bildverarbeiter von VeriSilicon mit dem supereffizienten Video-Encoder-IP stehen unsere KI-Vision-Prozessoren auf der Schwelle zu einer Führungsstellung im Bereich intelligenterer, sichererer, zuverlässigerer und genauerer Überwachungs- und Industrieanwendungen."

Wei-Jin Dai, Executive VP und GM der IP Division bei VeriSilicon, erklärt: "Der Überwachungsmarkt ist sehr wettbewerbsintensiv und sehr anspruchsvoll hinsichtlich effizienter spezifischer Funktionen. Die leistungsstarken und flexiblen IP-Lösungen von VeriSilicon wurden für die effiziente Bewältigung von Herausforderungen, wie etwa kurze Latenz, niedriger Stromverbrauch und DDR-Minimierung, konzipiert. Es ist uns eine Ehre, im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft mit Hailo an der Erschließung des wachstumsstarken Marktes für KI-gestützte Überwachungskameras und anderer industrieller Bereiche mitzuwirken."

Hailo, ein Chiphersteller mit KI-Fokus, entwickelt spezialisierte KI-Prozessoren, die für Rechenzentren geeignete Leistungen auf Edge-Geräten ermöglichen. Bei der Konzipierung der Prozessoren von Hailo wurde die herkömmliche Computerarchitektur ganz neu überdacht, so dass intelligente Geräte anspruchsvolle Deep-Learning-Aufgaben ausführen können, beispielsweise Objekterkennung und -segmentierung in Echtzeit, mit minimalem Stromverbrauch, Platzbedarf und Kostenaufwand. Die Prozessoren wurden für den Einbau in zahlreiche intelligente Maschinen und Geräte konzipiert und kommen in diversen Sektoren zum Einsatz, darunter die Fahrzeugindustrie, Sicherheit, Industrie 4.0 und Einzelhandel. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://hailo.ai.

VeriSilicon ist bestrebt, seinen Kunden plattformbasierte, allumfassende, kundenspezifische Siliziumdienste und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand anzubieten, die das eigene Halbleiter-IP nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.verisilicon.com

