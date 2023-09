Ehemalige CFO von Mirati und Arena kommt zu ReNAgade Therapeutics

Verstärkt das Leitungsteam, bringt umfangreiche Erfahrung bei der Leitung der Finanzabteilung wachstumsstarker Unternehmen mit

ReNAgade Therapeutics, ein Unternehmen, welches das grenzenlose Potential von RNA-Medikamenten erschließtkündigte heute die Ernennung von Laurie Stelzer zur Chief Financial Officer an. Frau Stelzer war bis vor kurzem als Chief Financial Officer von Mirati Therapeutics tätig und bringt über 25 Jahre Erfahrung für die weitere Verstärkung des Leitungsteams von ReNAgade mit.

"Laurie ist eine routinierte Führungskraft mit umfassender Erfahrung in der Pharma- und Biotech-Branche, deren Arbeit sich auf die Bereiche Unternehmensfinanzierung und -strategie, Geschäftsentwicklung und Unterstützung beim Aufbau von Schlüsselfähigkeiten erstreckt, die für die Erzeugung eines langfristigen Mehrwerts für die beteiligten Akteure erforderlich sind", sagte Amit D. Munshi, Chief Executive Officer von ReNAgade. "Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Laurie zusammen und freue mich sehr, sie als unsere erste Chief Financial Officer in unserem Leitungsteam willkommen zu heißen, in einer Phase, in der wir unsere wissenschaftliche Expertise und unser Firmenwachstum erweitern."

"Durch die Fortentwicklung seiner branchenführenden Plattform ist ReNAgade bereit, RNA-Medikamente zu bisher nicht zugänglichen Geweben und Zellen im Körper zu bringen", sagte Frau Stelzer. "Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, das Wachstum von ReNAgade und damit den Fortschritt im gesamten Bereich der RNA-Medikamente mit zu gestalten und zu unterstützen."

Frau Stelzer hat mehr als 25 Jahre Erfahrung bei der Unterstützung der Finanzfunktionen von Biopharma-Unternehmen und war zuletzt als CFO für Mirati Therapeutics tätig. Zuvor war sie CFO von Arena Pharmaceuticals, wo sie dabei half, das Wachstum des Unternehmens bis zur Übernahme durch Pfizer für 6,7 Milliarden Dollar führend zu begleiten. Sie war auch als CFO für Halozyme Therapeutics tätig, wo sie in den Bereichen Finanzen, IT, Geschäftsentwicklung und Projektmanagement aktiv war. Sie hatte außerdem eine leitende Managerposition bei Shire inne, unter anderem als Senior Vice President of Finance, Division CFO für die Regenerative Medicine Division und Head of Investor Relations. Sie begann ihre Biotech-Karriere bei Amgen, wo sie 15 Jahre in Positionen mit steigender Verantwortung verbrachte, mit verschiedenen Aufgaben im Finanzbereich, bei der globalen Vermarktung, in der Finanzabteilung und in Bereich internationale/Wachstumsmärkte. Laurie erlangte ihren B.S. für Buchführung an der Arizona State University und ihren M.B.A. an der Anderson School of Management der University of California, Los Angeles.

Über ReNAgade Therapeutics

Die Aufgabe von ReNAgade ist es, das Potenzial von RNA-Medikamenten für die Behandlung von Krankheiten überall im Körper zu erschließen. Wir kombinieren unsere neuartigen RNA-Bereitstellungsplattform mit einer umfassenden RNA-Plattform, was ein komplettes RNA-System für die Codierung, Bearbeitung und den Geneinbau für die Entwicklung neuer Medikamente ermöglicht.

Wir stellen ein Team mit umfassender RNA-Fachkompetenz und Bereitstellungsexpertise zusammen, um RNA-Medikamente zu entwickeln, die einen echten Paradigmenwechsel ermöglichen.

ReNAgade Therapeutics-RNA Without Limits

Für weitere Informationen über das Unternehmen, seine Technologien und Führungskräfte, besuchen Sie bitte www.renagadetx.com

