Globale Energielösungen ermöglichen: APstorage bietet unübertroffene Flexibilität und Leistungsfähigkeit

APsystems, ein Pionier auf dem Gebiet der fortschrittlichen Solarstromumwandlungstechnologie, freut sich, die weltweite Einführung seiner innovativen APstorage-Produktlinie auf der RE+-Messe in Las Vegas bekannt zu geben. Dieses umfassende Angebot enthält eine Reihe hochmoderner Batteriewechselrichtermodelle, die weltweit neue Maßstäbe bei Energiespeicherlösungen setzen sollen.

Batterieunabhängig: Ein neuer, globaler Standard

Ein hervorstechendes Merkmal der APstorage-Lösung ist ihre einzigartige Batterieunabhängigkeit. Die ELS-Batteriewechselrichter von APsystems, die für "Energy Storage, Low Voltage, Single-phase" stehen, lassen sich nahtlos an eine Vielzahl von branchenführenden Batteriemodellen anschließen. Die detaillierte Liste der kompatiblen Akkus, die auf der APsystems-Website zur Verfügung steht, wird laufend um weitere Modelle ergänzt.

Dr. Yuhao Luo, CTO von APsystems, bemerkte: "Die Einführung der APstorage ELS-Linie markiert einen entscheidenden Moment im globalen Energiespeichermarkt. Die APstorage ELS-Serie bietet eine beispiellose Flexibilität, die es Verbrauchern auf der ganzen Welt ermöglicht, aus zahlreichen, intelligenten Batterieoptionen diejenige auszuwählen, die ihre Bedürfnisse am besten erfüllt."

Nahtlose Integration in DS3-Mikrowechselrichter

Bei der ELS-Serie handelt es sich um eine AC-gekoppelte Energiespeicherlösung, die nahtlos mit dem DS3-Mikrowechselrichter von APsystems zusammenarbeitet und so eine vollständig integrierte Solar- und Speicherlösung für Verbraucher und Fachkreise gleichermaßen bietet.

Antwort auf die weltweit steigende Nachfrage nach Energiespeichern

Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Energiespeichern steht APsystems an vorderster Front und ist bereit, diesen Bedarf mit einem breiten Spektrum an ELS-Modellen zu decken, die für verschiedene Regionen erhältlich sind und sich durch beeindruckende Fähigkeiten und hochmoderne Funktionen auszeichnen.

"Die weltweit steigende Nachfrage nach Energiespeicherlösungen ist unübersehbar", sagte Maxime Boiron, Global Marketing Director bei APsystems. "APsystems hat sich zum Ziel gesetzt, Solar- und Speicherprodukte anzubieten, die nicht nur dieser Nachfrage in allen Marktsegmenten gerecht werden, sondern auch neue Maßstäbe in Bezug auf Innovation, Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit für Verbraucher und Solarinstallateure weltweit setzen. Darüber hinaus verfügen wir über eine spannende Roadmap von APstorage-Produkten zur Ergänzung des Portfolios, sowohl für Heimwerker als auch für 3-Phasen-Speicher, die in den kommenden Monaten eingeführt werden."

APstorage Batteriewechselrichter PCS-Modelle

APsystems stellt fünf Modelle des ELS-Batteriewechselrichters Power Conversion System (PCS) für den Einsatz in verschiedenen Märkten auf der ganzen Welt vor. Nicht alle Modelle sind auf jedem Markt erhältlich. Verfügbare Modelle:

ELS-3k

ELS-5k

ELS-7.6k

ELS-9.6k

ELS-11.4k

Intelligentes Energiemanagement für die Welt

Die weltweit verfügbaren APstorage smart ELS-Batteriewechselrichter sind mit automatischen Energiemanagementfunktionen ausgestattet, die auf einer intelligenten Software und einer integrierten Überwachung basieren. Systembesitzer können mehrere umschaltbare Betriebsmodi wählen, darunter die Modi Back-up, Eigenverbrauch und Peak-Valley/Time-of-Use, die sicherstellen, dass kritische Lasten bei Stromausfällen gesichert sind und gleichzeitig die Energieeinsparungen im Haushalt maximiert werden.

Über APsystems

APsystems ist der weltweit führende Anbieter von plattformübergreifenden MLPE-Lösungen und bietet Mikrowechselrichter sowie Rapid Shutdown Geräte für die globale PV-Industrie an. Zu den Marken von APsystems gehören APsmart und APstorage.

APsystems wurde 2010 gegründet und ist ein multinationales Unternehmen, das 4 globale Geschäftsbereiche umfasst und Kunden in über 100 Ländern bedient. Mit Millionen verkauften Einheiten, die mehr als 4 TWh sauberer, erneuerbarer Energie produzieren, ist APsystems weiterhin führend im wachsenden Segment der MLPE-Solargeräte.

APsystems USA hat seinen Sitz in Austin, Texas; APsystems EMEA in Amsterdam, Niederlande, und Lyon, Frankreich; APsystems LATAM in Guadalajara, Mexiko, und São Paulo, Brasilien; APsystems APAC in Jiaxing und Shanghai, China, und Sydney, Australien.

Erfahren Sie mehr unter https://apsystems.com.

