33 Finalisten, ausgewählt aus 5.213 Bewerbungen aus 163 Ländern

Die Finalisten setzen sich für wirksame Klimaschutzmaßnahmen ein und unterstützen den Zugang zu sauberer Energie, Wasser, Lebensmitteln und Gesundheitsversorgung

Der Zayed Sustainability Prize, die bahnbrechende globale Auszeichnung für Nachhaltigkeit und humanitäre Hilfe in den VAE, hat die diesjährigen Finalisten bekannt gegeben, nachdem eine hochkarätige Jury sie beraten hat.

The Zayed Sustainability Prize Jury met in Abu Dhabi to elect the winners of this edition (Photo: AETOSWire)

Die Gewinner werden bei der Preisverleihung des Zayed Sustainability Prize am 1. Dezember während der COP28 UAE, der 28.Konferenz der Vertragsparteien der UN-Klimarahmenkonvention, die vom 30. November bis 12. Dezember stattfindet, bekannt gegeben.

Die Jury des Zayed Sustainability Prize wählte die 33 Finalisten aus 5.213 Einsendungen in sechs Kategorien aus: Health, Food, Energy, Water, Climate Action and Global High Schools eine Zunahme der Einreichungen um 15 im Vergleich zum Vorjahr. Für die neue Kategorie Climate Action, die anlässlich des Jahres der Nachhaltigkeit in den VAE und der Ausrichtung der COP28 in den VAE eingeführt wurde, gingen 3.178 Nominierungen ein.

Die Finalisten aus Brasilien, Indonesien, Ruanda und 27 weiteren Ländern vertreten kleine und mittlere Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Hochschulen und spiegeln das wachsende Mandat des Preises wider, Innovationen auszuzeichnen, die Grenzen überschreiten und dringende globale Herausforderungen angehen.

S.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Minister für Industrie und Hochtechnologie der VAE, Generaldirektor des Zayed Sustainability Prize und designierter COP28-Präsident, sagte, die Finalisten seien ein Beispiel für den bemerkenswerten Einfallsreichtum und das unerschütterliche Engagement für die Gestaltung einer nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Zukunft für unseren Planeten.

"Der Zayed Sustainability Prize setzt das bleibende Vermächtnis des visionären Führers der VAE, Sheikh Zayed, fort, dessen Engagement für Nachhaltigkeit und Humanität uns weiterhin inspiriert. Dieses Erbe bleibt die Richtschnur für die Bestrebungen unserer Nation und treibt uns in unserer Mission voran, Gemeinschaften auf der ganzen Welt zu verbessern. In den vergangenen 15 Jahren war der Preis eine starke Kraft für positive Veränderungen und hat das Leben von über 378 Millionen Menschen in 151 Ländern verändert. Wir haben Anreize für Lösungen geschaffen, die den klimatischen und wirtschaftlichen Fortschritt in einigen der gefährdetsten Regionen der Welt vorantreiben.

"In diesem Zyklus haben wir eine rekordverdächtige Anzahl von Einreichungen aus allen Kontinenten erhalten. Die von den Finalisten vorgestellten Innovationen spiegeln ein tiefes Engagement für Inklusion und eine unnachgiebige Entschlossenheit wider, kritische Lücken zu schließen. Diese Lösungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den vier Säulen der COP28-Agenda der VAE: Beschleunigung einer gerechten und ausgewogenen Energiewende, Regelung der Klimafinanzierung, Konzentration auf Menschen, Leben und Existenzgrundlagen sowie umfassende Einbeziehung aller Menschen. Die Arbeit dieser Pioniere der Nachhaltigkeit wird praktische Lösungen für den klimatischen Fortschritt beitragen, die den Planeten schützen, die Lebensgrundlagen verbessern und Leben retten."

Durch die bisher 106 Preisträger haben 11 Millionen Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser, 54 Millionen Haushalte Zugang zu zuverlässiger Energie, 3,5 Millionen Menschen Zugang zu nahrhafteren Lebensmitteln und über 728.000 Menschen Zugang zu erschwinglicher Gesundheitsversorgung erhalten.

S.E. Ólafur Ragnar Grímsson, Vorsitzender der Preisjury, sagte: "Während die globalen Herausforderungen immer größer werden, zeigt unsere jüngste Gruppe von Finalisten des Preises die außergewöhnlichen Anstrengungen, die weltweit unternommen werden, um den Bedürfnissen des Augenblicks mit Zielstrebigkeit und Innovation zu begegnen, und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft wecken. Ob es darum geht, die Wildnis der Ozeane wiederherzustellen, Technologien einzusetzen, um bessere und nachhaltigere landwirtschaftliche Erträge zu erzielen, oder Veränderungen für Menschen voranzutreiben, die keinen Zugang zu einer erschwinglichen Gesundheitsversorgung haben diese Innovatoren verändern unsere Welt."

Die Finalisten im Bereich Health sind:

Alkion BioInnovations ist ein KMU aus Frankreich, das sich auf die Lieferung kostengünstiger und nachhaltiger Wirkstoffe für großtechnische Arzneimittel und Impfstoffe spezialisiert hat.

Die ChildLife Foundation ist eine gemeinnützige Organisation aus Pakistan, die ein innovatives Hub Spoke-Gesundheitsmodell anwendet, bei dem Notaufnahmen als Knotenpunkte mit telemedizinischen Satellitenzentren verbunden werden.

doctorSHARE ist eine gemeinnützige Organisation aus Indonesien, die den Zugang zur Gesundheitsversorgung in abgelegenen und schwer zugänglichen Regionen durch schwimmende Krankenhäuser auf Lastkähnen verbessern will.

Die Finalisten im Bereich Food sind:

Die Gaza Urban Peri-urban Agricultural Platform ist eine gemeinnützige Organisation aus Palästina, die Agrarunternehmerinnen in Gaza befähigt, die Ernährungssicherheit in ihren Gemeinden zu gewährleisten.

Regen Organics ist ein KMU aus Kenia, das sich auf ein Herstellungsverfahren im kommunalen Maßstab spezialisiert hat, mit dem Proteine auf Insektenbasis für Viehfutter und organische Düngemittel für den Gartenbau produziert werden.

Semilla Nueva ist eine gemeinnützige Organisation aus Guatemala, die sich auf die Entwicklung von biofortifiziertem Maissaatgut spezialisiert hat.

Die Finalisten im Bereich Energy sind:

Husk Power Systems ist ein KMU aus den Vereinigten Staaten von Amerika, das KI-fähige Minigrids einsetzt, die rund um die Uhr erneuerbare Energie für Haushalte, Kleinstunternehmen, Kliniken und Schulen liefern.

Ignite Power ist ein KMU aus Ruanda, das sich auf die Bereitstellung von solarbetriebenen, umlagefinanzierten Lösungen zur Elektrifizierung von Gemeinden auf der letzten Meile spezialisiert hat.

Koolboks ist ein KMU aus Frankreich, das netzunabhängige solare Kühllösungen mit integrierter Überwachung durch das Internet der Dinge (IoT) für Gemeinden auf der letzten Meile im Rahmen eines Lease-to-Own-Vertriebsmodells anbietet.

Die Finalisten im Bereich Water sind:

ADADK ist ein jordanisches KMU, das drahtlose intelligente Sensoren einsetzt, die maschinelles Lernen und Augmented Reality zur Erkennung von sichtbaren und versteckten Wasserlecks nutzen.

Eau et Vie ist eine gemeinnützige Organisation aus Frankreich, die verarmten Stadtbewohnern individuelle Wasserhähne zur Verfügung stellt und so den Zugang zu sauberem Wasser in Slumgebieten gewährleistet.

TransForm ist eine gemeinnützige Organisation aus Dänemark, die innovative Bodenfiltertechnologie für die kostengünstige Behandlung von Abwasser, Fäkalien und Schlämmen einsetzt, ohne dabei auf Energie oder Chemikalien zurückzugreifen.

Die Finalisten im Bereich Climate Action sind:

CarbonCure ist ein KMU aus Kanada, das sich auf die Technologie der Kohlenstoffentfernung spezialisiert hat. Sie injizieren CO2 in den frischen Beton und reduzieren so dessen Kohlenstoffausstoß bei gleichbleibenden Leistungsstandards.

Die Foundation for Amazon Sustainability (Stiftung für Nachhaltigkeit im Amazonasgebiet) ist eine gemeinnützige Organisation aus Brasilien, die sich der Umsetzung von Projekten und Programmen widmet, die den Umweltschutz fördern und indigene Gemeinschaften in die Lage versetzen, ihre Rechte zu schützen.

Kelp Blue ist ein KMU aus Namibia, das zur Wiederherstellung der natürlichen Meereswildnis und zur Verringerung des CO2-Ausstoßes beiträgt, indem es großflächige Riesentangwälder in tiefen Gewässern anlegt.

Die Finalisten der Global High Schools präsentierten projektbasierte, von Schülern geleitete Nachhaltigkeitslösungen, wobei die Finalisten in 6 Regionen aufgeteilt wurden. Zu den regionalen Finalisten gehören:

Nord- und Südamerika: Colegio De Alto Rendimiento La Libertad (Peru); Liceo Baldomero Lillo Figueroa (Chile); und New Horizons School (Argentinien).

Europa und Zentralasien: Northfleet Technology College (Vereinigtes Königreich); Presidential School in Taschkent (Usbekistan); und Split International School (Kroatien).

Naher Osten und Nordafrika: International School (Marokko); JSS International School (Vereinigte Arabische Emirate); und Obour STEM School (Ägypten).

Afrika südlich der Sahara: Gwani Ibrahim Dan Hajja Academy (Nigeria); Lighthouse Primary and Secondary School (Mauritius); und USAP Community School (Simbabwe).

Südasien: India International Public School (Indien); KORT Education Complex (Pakistan); und Obhizatrik School (Bangladesch).

Ostasien und Pazifik: Beijing No. 35 High School (China); Swami Vivekananda College (Fidschi); und South Hill School, Inc. (Philippinen).

In den Kategorien Health, Food, Energy, Water und Climate Action erhält jeder Gewinner 600.000 US-Dollar. Jede der sechs ausgezeichneten Global High Schools erhält bis zu 100.000 US-Dollar.

Über den Zayed Sustainability Prize

Der Zayed Sustainability Prize ist eine Hommage an das Vermächtnis des verstorbenen Gründers der VAE, Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan. Der 2008 ins Leben gerufene Nachhaltigkeitspreis zielt darauf ab, nachhaltige Entwicklung und humanitäres Handeln voranzutreiben. Zu diesem Zweck werden kleine und mittlere Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Schulen ausgezeichnet, die wirkungsvolle, innovative und inspirierende Lösungen in den Kategorien "Health", "Food", "Energy", "Water", "Climate Action" und "Global High Schools" anbieten. In den vergangenen 15 Jahren hat der Preis mit seinen 106 Gewinnern das Leben von über 378 Millionen Menschen in 151 Ländern positiv beeinflusst.

