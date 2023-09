Toronto, Ontario--(12. September 2023) / IRW-Press / Resouro Gold Inc. (TSXV: RAU) (FSE: BU9) ("Resouro" oder das "Unternehmen") freut sich, bedeutende erste Explorationsergebnisse im Rahmen der zuvor angekündigten Explorationskampagne auf dem Seltenerdmetall- und Titan-Projekt Tiros in Brasilien (das "Projekt Tiros") bekannt zu geben.

Wichtigste Punkte

- Erste Nachfolgeschneckenbohrungen auf Tiros liefern überzeugende Analyseergebnisse, darunter:

11 m mit 7.197 ppm TREO (1.444 ppm NdPr) und 20,56 % TiO2 ab 4m; und

11 m mit 5.253 ppm TREO (1.056 ppm NdPr) und 15,26 % TiO2 ab der Oberfläche.

Alle 5 ersten Bohrungen trafen auf eine Mineralisierung mit durchschnittlich 5.134 ppm TREO und einem durchschnittlichen NdPr-Gehalt von über 1.038 ppm ab der Oberfläche bis zu einer maximalen Tiefe von 15 m.

- Im Rahmen des ersten Programms wurden insgesamt 227 m gebohrt; die Analyseergebnisse der restlichen 18 Bohrungen stehen noch aus.

- Eine zusammengesetzte metallurgische Probe, die aus neuen Schneckenbohrproben hergestellt wurde, wurde zur weiteren Analyse an ANSTO, Dofner Anzaplan und Prosper Laboratory geschickt.

- Bohrvertrag für 12.000 m umfassendes AC-Bohrprogramm auf dem Projekt Tiros unterzeichnet, das Mitte September beginnen soll.

Chris Eager, CEO von Resouro, äußerte sich dazu:

"Wir sind mit den Ergebnissen des ersten Nachfolge-Bohrprogramms bei Tiros äußerst zufrieden und freuen uns darauf, weitere Analyseergebnisse von Proben aus diesem Programm zu erhalten, die sich derzeit im Labor befinden, sowie unsere Bohrkampagne auf dem Projekt zu beschleunigen. Darüber hinaus waren die ersten metallurgischen Ergebnisse des brasilianischen Labors ermutigend, und wir erwarten mit Spannung die Ergebnisse aus den Weltklasse-Labors in Australien und Deutschland, um die metallurgischen Eigenschaften von Tiros weiter zu demonstrieren. An beiden Fronten freuen wir uns darauf, den Markt auf dem Laufenden zu halten, sobald die Ergebnisse vorliegen."

Fortschritte bei den Schneckenbohrungen und erste Analyseergebnisse

Resouro begann im Juli mit seinem ersten Nachfolgeprogramm bei Tiros. Resouros Explorationsteam brachte 23 neue Schneckenbohrungen mit einer Gesamtlänge von 227 m auf dem Seltenerdmetall- und Titan-Projekt Tiros niedert. Die Schneckenbohrungen wurden in oberflächennahe Bereiche einer stark oxidierten Zone niedergebracht, die über der Capacete-Formation liegt. Die Highlights der ersten Analyseergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt (siehe auch Abbildung 1 für die Standorte der Bohrungen).

Die Capacete-Formation weist eine durchschnittliche Mächtigkeit von etwa 40 Metern auf, wobei die Schneckenbohrungen auf eine maximale Tiefe von 15 Metern beschränkt sind. Alle Schneckenbohrungen endeten in einer hochgradigen TREO- (über 3.000 ppm) und Ti02-Mineralisierung (über 10 %).

Die Proben aus weiteren 18 Schneckenbohrungen werden derzeit bei SGS Brazil analysiert. Die Analyseergebnisse von 203 Proben werden in den kommenden Wochen erwartet. 20 % der Proben sind QA/QC-Proben (Blindproben, Duplikate und Standards).

Tabelle 1 - Wichtigste Ergebnisse der Schneckenbohrproben

Bohrung Nr. von bis Mächtigkeit (m) TiO2 % Nd+Pr-Oxid ppm TREO ppm FT-01 0 6 6 20,56 501 4.189 FT-02 0 11 11 15,26 1.056 5.253 FT-03 0 6 6 15,03 1.103 4.058 FT-04 4 15 11 20,56 1.444 7.197 FT-05 2 9 7 10,92 774 3.455

Der durchschnittliche TREO-Gehalt lag bei 5.134 ppm und der durchschnittliche Nd+Pr-Oxidgehalt bei 1.038 ppm.

Darüber hinaus wurden anomale Niobgehalte von durchschnittlich 860 ppm Nb in denselben mineralisierten Abschnitten festgestellt, mit signifikanten Abschnitten über 1.200 ppm Nb. Resouro wird dies angesichts der Nähe zur weltweit größten Niobmine in Araxa, 120 km südwestlich von Tiros, weiter untersuchen.

Abbildung 1: Karte der Schneckenbohrungen

Metallurgische Testarbeiten

Es wurde eine Mischprobe hergestellt. Die Proben wurden an weltweit anerkannte Labors in Australien und Deutschland geschickt, um die Auslaugbarkeit der Seltenerdmetalle zu bestimmen. Eine 207 kg schwere Mischprobe aus historischen Bohrproben wurde zuvor an Prosper Laboratory in Brasilien geschickt, um die Auslaugbarkeit der Seltenerdmetalle und die TiO2-Konzentration zu analysieren. Die Ergebnisse dieser Arbeiten in Brasilien waren ermutigend. Resouro erwartet eine vollständige Interpretation dieser Ergebnisse in Kombination mit den Ergebnissen der aktuellen Testarbeiten an den neuen Schneckenbohrproben, die in international akkreditierten, auf Seltenerdmetalle spezialisierten Labors durchgeführt werden.

Aus den Schneckenbohrproben wurde eine 200 kg schwere metallurgische Mischprobe hergestellt:

- 50 kg wurden an ANSTO in Australien verschickt:

- 50 kg an Dofner Anzaplan in Deutschland und

- weitere 100 kg an Prosper Laboratory in Brasilien.

Resouro plant die Bekanntgabe der vollständigen metallurgischen Testarbeiten vor Abschluss des Explorationsprogramms 2023.

Bohrungen (AC)

Darüber hinaus unterzeichnete das Unternehmen einen Vertrag mit Drillbell Sondagens Ltda, um Mitte September 2023 mit einem 12.000 m umfassenden Air-Core-Bohrprogramm (Bohrungen mit Luftspülung) auf dem Projekt Tiros zu beginnen.

Es werden bis zu drei Bohrgeräte mobilisiert, um die Probenahme und die Ergebnisse zu beschleunigen. Diese erste Bohrkampagne soll bis zum 1. Quartal 2024 abgeschlossen sein; die Umweltgenehmigung für einen Teil dieser Kampagne hat das Unternehmen bereits erhalten.

Ziel des Bohrprogramms ist es, die Kontinuität und die Tiefe der mineralisierten Zonen innerhalb der Capacete-Formation zu bestätigen sowie die Gehalte und die Gewinnung der TREO-Elemente und von TiO2 mittels chemischer und metallurgischer Tests zu überprüfen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Rodrigo Mello, BE Geology, AUSIMM, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Resouro Gold Inc.

Resouro ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Weiterentwicklung wirtschaftlicher Mineralprojekte in Brasilien konzentriert, einschließlich des Tiros-Projekts in Minas Gerais und des Goldprojekts Novo Mundo in Mato Grosso. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf seiner Website unter: https://resouro.com.

Für das Board of Directors,

Chris Eager, President & CEO

RESOURO GOLD INC.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter:

Chris Eager, CEO

chris.eager@resouro.com

Für Investorenanfragen

nick@grovecorp.ca

416-642-1807

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, Aussagen hinsichtlich des Abschlusses der jeweils in den Vereinbarungen zu Resmin und Tiros erwogenen Transaktionen, einschließlich des Abschlusses der PFS für Tiros, der Testarbeiten und der DFS für Tiros ebenso wie des Abschlusses der Earn-Ins und Aktienübertragungen. Obwohl wir der Meinung sind, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Wir können keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge geben. Folglich kann nicht zugesichert werden, dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse ganz oder teilweise mit den in den zukunftsgerichteten Informationen dargelegten übereinstimmen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Zu den Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, gehören unter anderem: allgemeine wirtschaftliche Bedingungen in Kanada und weltweit; Bedingungen in der Branche, einschließlich staatlicher Regulierung und Umweltvorschriften; das Versäumnis, die Zustimmung von Branchenpartnern und anderen Dritten zu erhalten, falls und wann dies erforderlich ist, einschließlich des Erhalts der bedingten und endgültigen Genehmigung durch die TSXV; die Notwendigkeit, die erforderlichen Genehmigungen von den Regulierungsbehörden zu erhalten; die Volatilität der Aktienmärkte; mit der Bergbaubranche verbundene Haftungen; der Wettbewerb um u.a. qualifiziertes Personal und Lieferungen; falsche Einschätzungen des Wertes von Akquisitionen; geologische, technische, Verarbeitungs- und Transportprobleme; Änderungen der Steuergesetze und Incentive-Programme; das Versäumnis, die erwarteten Vorteile von Akquisitionen und Veräußerungen zu realisieren; und die anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste von Risikofaktoren nicht als erschöpfend angesehen werden sollte.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen unserer Erwartungen anzupassen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

