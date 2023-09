Consilium fusioniert mit der US-amerikanischen Healthcare-Abteilung von ICR und bietet Kunden eine nahtlos integrierte Unterstützung für strategische Kommunikation und Investor Engagement in den USA, Europa und Asien

Der kombinierte Geschäftsbereich umfasst mehr als 100 Teammitglieder und bedient fast 200 Kunden

Consilium-Gründer werden Europageschäft als Mitglieder des Healthcare-Führungsteams bei ICR leiten

Übernahme folgt auf langjährige erfolgreiche Joint-Venture-Partnerschaft

ICR, ein weltweit führender Anbieter von strategischen Kommunikations- und Beratungsdienstleistungen, meldete heute die Übernahme von Consilium Strategic Communications, einem führenden internationalen Unternehmen für strategische Kommunikation und Investor Relations im Gesundheitswesen mit Schwerpunkt Europa und Hauptsitz in London. Die Transaktion, die auf einer fast zehnjährigen Zusammenarbeit im Rahmen eines Joint Ventures aufbaut, fusioniert Consilium mit ICR Westwicke, der in den USA ansässigen Healthcare-Abteilung von ICR. Mit diesem Schritt wird ein globales Powerhouse für strategische und finanzielle Kommunikation im Gesundheitswesen geschaffen, das fast 200 Kunden und mehr als 100 Teammitglieder auf drei Kontinenten vereint.

Bestehende Consilium-Kunden werden ab sofort von der gesamten Bandbreite der ICR-Dienstleistungen profitieren: Investor Relations, Kapitalmarkt- und IPO-Beratung, Investorenzugang, ESG-Beratung, Unternehmenskommunikation und Medienarbeit, Krisen- und Ausnahmesituationen, Marketing-PR, soziale Medien sowie Branding und Design. Consilium wird unter dem Markennamen "ICR Consilium" auftreten und seine Teams und Aktivitäten in die bestehende Healthcare-Abteilung von ICR integrieren.

Gegründet wurde Consilium im Jahr 2013 von Mary-Jane Elliott, Gründerin und geschäftsführende Partnerin, und Amber Fennell, Seniorpartnerin und Mitgründerin. In den zurückliegenden 10 Jahren ist das Unternehmen zum Marktführer für strategische Kommunikation und IR im Gesundheitswesen Europas aufgestiegen. Mary-Jane Elliott wird das Unternehmen auch künftig vom Hauptsitz in London aus führen, und ebenso wie Amber Fennell dem Führungsteam von ICR Healthcare beitreten, dem auch Mark Klausner und Bob East (für Investor Relations) sowie Terri Clevenger und Michael O'Brien (für Public Relations) angehören. Mit dieser Transaktion ist ICR erstmals offiziell in Europa vertreten und expandiert seine globale Präsenz auf Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum und Großbritannien/Europa.

Tom Ryan, Gründer und CEO von ICR, kommentiert: "Seit geraumer Zeit ist Consilium als Kommunikations- und Beratungsunternehmen im europäischen Gesundheitswesen tonangebend, und während unserer langjährigen Zusammenarbeit konnten wir aus erster Hand erleben, was dieses Unternehmen so einzigartig macht. MJ, Amber und ihr Team haben ein unglaubliches Unternehmen aufgebaut, das sich seinen exzellenten Ruf durch fundierte Branchenkenntnis, hochstrategische Beratung und herausragenden Kundenservice erarbeitet hat. Ihr Geschäft und ihre Kultur könnten nicht besser zu ICR passen, und wir sind begeistert, unsere Partnerschaft als vereintes Team voranzutreiben."

"Seitdem es uns 2019 gelungen ist, das Team von Westwicke zu ICR zu holen, konnten wir beeindruckende Erfolge erzielen, indem wir unsere Praxis im Gesundheitswesen fast verdreifacht haben. Durch den Zusammenschluss der Teams von Consilium und ICR Westwicke können wir den Unternehmen des Gesundheitswesens eine wirklich umfassende globale Unterstützung bieten und gleichzeitig die Präsenz von ICR in Europa weiter verstärken", fügt Ryan an.

Mary-Jane Elliott, Managing Partner bei ICR Consilium, erklärt: "In den letzten 10 Jahren hatten wir die Freude, Consilium zu Europas führender unabhängiger strategischer Kommunikationsagentur für das Gesundheitswesen aufzubauen, das sich ausschließlich dem Ziel widmet, unsere Kunden weltweit zu unterstützen. Ich bin stolz auf alles, was wir als Team erreicht haben, und danke unseren Kunden, ehemaligen und derzeitigen Kollegen und Beratern für ihr langjähriges Vertrauen und ihre Unterstützung."

"Ich freue mich auf unsere nächste Wachstumsphase als Teil von ICR und mit der Unterstützung durch zwei führende globale Private-Equity-Firmen CDPQ und Investcorp sowie auf die Möglichkeiten, die für unsere Kunden und Kollegen geschaffen werden, insbesondere in den USA, wie etwa ein breiteres Spektrum an Fähigkeiten. Seit fast einem Jahrzehnt sind wir Joint-Venture-Partner und ergänzen uns bei internationalen PR- und IR-Beratungsdienstleistungen im Gesundheitssektor. Während der Zusammenarbeit mit ICR haben wir mit vielen Kunden gemeinsam fantastische und nahtlose Leistungen bereitgestellt und solide Beziehungen mit dem ICR-Team in den USA aufgebaut. Jetzt ist der optimale Zeitpunkt, um diese Beziehungen weiter zu vertiefen. Unser Zusammenschluss wird hoffentlich von einer weiteren Öffnung der Kapitalmärkte begleitet, und wir freuen uns auf die gemeinsamen Erfolge, die vor uns liegen", so Mary-Jane Elliott.

Mit dieser Transaktion entsteht eine der weltweit größten Spezialkanzleien für Kommunikation im Gesundheitswesen. Dabei gewinnt ICR erhebliche Kapazitäten in Europa hinzu durch mehr Umsatz, zusätzliche Mitarbeiter und ein breiteres Dienstleistungsangebot. Der Zusammenschluss von ICR und Consilium bietet bestehenden und neuen Kunden von ICR Consilium ab sofort Zugang zu einem integrierten Supportangebot mit der gesamten Serviceplattform von ICR und eröffnet allen Teammitgliedern vielversprechende neue Wachstumsmöglichkeiten.

Gemeinsam verfügen ICR und Consilium über eine einzigartige Expertise bei Healthcare-Beratungsdienstleistungen in den Bereichen IR und strategische Kommunikation sowie die Fähigkeit, Gesundheitsunternehmen weltweit in Teilsektoren wie Biopharma, Medizintechnik, Diagnostik, Gesundheitsdienstleistungen oder Informationstechnologie und in allen Wachstumsphasen zu unterstützen: von der frühen Entwicklungsphase über Börsengänge bis hin zu ausgereiften Börsenunternehmen. Mit seiner umfangreichen Palette kritischer strategischer Kommunikations- und Investor-Relations-Dienstleistungen kann das vereinte Team Unternehmen und Führungskräfte des Gesundheitswesens mit strategischem Know-how dabei helfen, die Unterstützung von Investoren zu gewinnen, Reputation aufzubauen und zu pflegen, Kapitalaufnahmen und andere Transaktionen durchzuführen und zu kommunizieren, auf Krisen zu reagieren, neue Produkte einzuführen, regulatorische Entwicklungen zu vermitteln und vieles mehr.

Das Team von Consilium, dem mehr als 45 PR- und IR-Fachleute angehören, darunter ehemalige Journalisten, Sell-Side-Analysten, Experten für Industriekommunikation und Finanz-PR, wird mit den mehr als 70 Teammitgliedern von ICR Westwicke zusammengeführt, die einen ähnlichen beruflichen Hintergrund im Gesundheitswesen mitbringen. Consilium erweitert den bestehenden Kundenstamm von ICR und stärkt die Kompetenz des Unternehmens in strategischer Kommunikation und Investor Relations im Gesundheitswesen durch tief reichende Branchenkenntnisse und ein beispielloses Netzwerk in den USA, Großbritannien, Kontinentaleuropa und Asien.

Amber Fennell, Senior Partner, ICR Consilium, kommentiert: "Durch den Zusammenschluss von Consilium und ICR entsteht eine einzigartige transatlantische Abteilung für strategische Kommunikation, die sämtliche Aspekte der Unternehmenskommunikation im Gesundheitswesen und Finanztransaktionen abdeckt. ICR genießt einen herausragenden Ruf und gehört zu den am schnellsten wachsenden Kommunikationsagenturen in den USA. Gemeinsam können wir unseren Kunden aus dem Gesundheitssektor einen noch nahtloseren und integrierten Zugang zu einem breiten Spektrum von PR- und IR-Beratungsdiensten in London, Europa und den USA bereitstellen."

Redaktionelle Hinweise

Über ICR

ICR wurde 1998 gegründet und arbeitet zusammen mit seinen Kunden daran, strategische Kommunikations- und Beratungsprogramme umzusetzen, Geschäftsziele zu erreichen, Markenbewusstsein und -vertrauen aufzubauen und den langfristigen Unternehmenswert zu steigern. Das stark differenzierte Servicemodell des Unternehmens, bei dem Kapitalmarktveteranen mit führenden Kommunikationsexperten zusammenarbeiten, bietet rund 1.000 Kunden in mehr als 20 Branchen tief reichende Branchenkenntnisse und -beziehungen. Der ICR-Geschäftsbereich für das Gesundheitswesen ist unter der Marke ICR Westwicke (www.westwicke.com) tätig. Heute zählt ICR zu den größten und erfahrensten unabhängigen Kommunikations- und Beratungsunternehmen Nordamerikas und unterhält Niederlassungen in New York, Norwalk, Boston, Baltimore, San Diego, San Jose und Peking. Nähere Informationen unter www.icrinc.com. Folgen Sie uns auf Twitter unter @ICRPR und LinkedIn.

Über ICR Consilium

ICR Consilium ist ein globaler Marktführer im Bereich der Finanz- und Unternehmenskommunikation und Investor Relations mit Schwerpunkt auf dem Gesundheitssektor. Das Team von ICR Consilium mit Sitz in Europa und den USA liefert strategische, langfristig angelegte PR- und IR-Beratungsdienstleistungen für Unternehmen des Gesundheitswesens, Vorstände, wichtige Entscheidungsträger und Führungskräfte mit Verantwortung für kritische Kommunikationsprogramme, internationales Medienmanagement, Transaktionen und Herausforderungen für Stakeholder im Gesundheitswesen. ICR Consilium verfügt über fundierte Kenntnisse und Expertise auf allen Gebieten des weltweiten Gesundheitssektors und bedient internationale Kunden der Fortune 500, FTSE 100, FTSEurofirst 300 und FTSE 250 bis hin zu hochspezialisierten Reputationsmanagement-Projekten.

Weitere Informationen unter www.consilium-comms.com

