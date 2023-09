Nach einer kürzlichen Aktualisierung des Marktplatzes werden Archblock Stablecoins als Grundlage für die nächste Generation des Finanzwesens dienen, die auf Transparenz, Compliance und Effizienz aufbaut

Archblock, das den offenen Zugang zu finanziellen Möglichkeiten und globalem Handel ermöglicht, freut sich, die Umbenennung seines Portfolios an Stablecoins, die zuvor als TrueCoin bekannt waren, bekannt zu geben. Das Portfolio von Archblock Stablecoins besteht aus fiat-backed Stablecoins, die an GBP, CAD und AUD gebunden sind. Das Unternehmen plant, einen HKD-Stablecoin einzuführen, sobald die Lizenzierungsanforderungen erfüllt sind.

Zusätzlich zu seinem Portfolio an Stablecoins bietet Archblock Stablecoins die technische und operative Grundlage, um White-Label-Stablecoins für andere zu erstellen. Archblock hat 2018 den ersten institutionellen fiat-gesicherten Stablecoin, TrueUSD ("TUSD"), als Proof-of-Concept für die Entwicklung von Asset-Backed-Token eingeführt. TUSD wurde inzwischen an Techteryx verkauft, das den Stablecoin weiterhin betreibt. Zum 30. Juni 2023 lag die Marktkapitalisierung von TUSD bei über 3,0 Milliarden Dollar. Mit seiner Erfahrung im Aufbau skalierbarer White-Label-Stablecoins freut sich Archblock darauf, die Entwicklung und Implementierung von Stablecoin-Plattformen fortzusetzen, die auf die Bedürfnisse seiner Partner zugeschnitten sind. Zu den Dienstleistungen von Archblock Stablecoins gehören das Onboarding von Kunden in Bankqualität mit geprüftem KYC/AML, die Entwicklung und Wartung von Smart Contracts, die Integration von Banken, die Börsennotierung für Liquidität, eine White-Label-Anwendung für die Münzprägung und -einlösung sowie branchenführende Sicherheit.

Archblock wurde entwickelt, um die Grenzen traditioneller Bankensysteme zu überwinden und das globale Potenzial der Blockchain-Technologie zu nutzen. Ursprünglich als sichere und vertrauenswürdige On- und Off-Rampe für On-Chain-Investoren geschaffen, hat sich das Stablecoin-Angebot von Archblock weiterentwickelt. Sie dient nun als Grundlage für Finanzdienstleistungen der nächsten Generation, die von der Transparenz, Unveränderlichkeit und den effizienten Abwicklungsprozessen der Blockchain profitieren. Stablecoins ermöglichen Transaktionen rund um die Uhr und verringern die Reibung und die Kosten, die mit traditionellen Bankgeschäften verbunden sind. Sie fördern die finanzielle Eingliederung, indem sie es den Nutzern ermöglichen, problemlos weltweit Transaktionen durchzuführen.

Alex de Lorraine, Chief Executive Officer von Archblock, erklärte: "Unser Stablecoin-Verwaltungssystem wurde mit dem Fokus auf das Kundenerlebnis entwickelt und richtet sich an Unternehmen, institutionelle Nutzer und Privatanwender gleichermaßen. Bei der Entwicklung unserer Stablecoins stehen Transparenz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften an erster Stelle. Wir sorgen für Transparenz und gleichen Zugang zu Informationen, indem wir Partnerschaften mit Dritten eingehen, um unabhängige Bescheinigungen, externe Prüfungen und Reservennachweise in Echtzeit zu erhalten. Unser Ziel ist es, web3-fähige Finanzsysteme zu nutzen, um Finanzlösungen zu demokratisieren, die bisher nur für diejenigen verfügbar waren, die Zugang zu traditionellen Bankinstituten hatten. Unsere Stablecoins bieten eine effizientere und kostengünstigere Option für Investitionen in digitale Vermögenswerte auf der Kette oder für Transaktionen mit Unternehmen, die digitale Währungen akzeptieren."

Das Portfolio von Archblock Stablecoins ist auf 12 Blockchains und über 90 Börsen zugänglich. Es steht allen Nutzern zur Verfügung, die die KYC/KYB-Anforderungen erfüllen.

Über Archblock Stablecoins

Archblock erweitert mit seinem Archblock Stablecoins Portfolio und dem Archblock Marketplace den Zugang zu finanziellen Möglichkeiten und globalem Handel. Archblock Stablecoins bietet die technische und operative Grundlage, um White-Label-Stablecoins für andere zu erstellen, und betreibt ein Portfolio von Fiat-backed Stablecoins. Für weitere Informationen über Archblock Stablecoins kontaktieren Sie bitte Archblock unter support@archblock.com.

