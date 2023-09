Philadelphia (ots/PRNewswire) -VSBLTY Groupe Technologies Corp. (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt 5VS) ("VSBLTY"), ein führender Softwareanbieter von KI-gesteuerten Sicherheits- und Einzelhandelsanalysetechnologien, freut sich, den Start seines "Store as a Medium"-Konzepts in Brasilien bekanntgeben zu dürfen. Viele Jahre Partnerschaften und Erfahrung haben dazu beigetragen, dass diese neue Chance geschaffen werden konnte. VSBLTY war in der Lage, Branchenführer mit übereinstimmenden Visionen als Partner zu gewinnen.Die ersten Installationen wurden perfekt, pünktlich und kostengünstig ausgeführt und liefern bereits Werbeeindrücke. Die kollektive Erfahrung des Teams aus früheren Einsätzen hat den Ausschlag gegeben.Unser Medienpartner in Brasilien ist ein etabliertes und angesehenes Unternehmen, das mit großen globalen und nationalen Marken arbeitet. Sie verstehen den Wert des "Store als Medium"-Konzepts. Sie verfügen über bestehende Kunden, die begeistert sein werden, Medien in einem Einzelhandels-Medien-Netzwerk im Geschäft zu kaufen Derartige Partner werden die Entwicklung zur Skalierung und den Umsatz beschleunigen. Die ersten Installationen, der 5.000 geplanten Geschäfte, haben die Erwartungen übertroffen."Unser Engagement, unsere Erfahrung und unsere Technologie, die sich auf das "Store als Medium"-Konzept konzentriert, hat dem Unternehmen die Glaubwürdigkeit verliehen, dass einige der weltweit größten Unternehmen in ihren Branchen mit uns zusammenarbeiten. Eine der bekanntesten Verbrauchermarken der Welt und einen der größten brasilianischen Werberiesen als Partner zu haben, ist ein großer Erfolg für unser Unternehmen, vor allem, da unsere Visionen so gut übereinstimmen.", sagte Jay Hutton, VSBLTY Mitbegründer und CEO.Das Unternehmen und seine Partner installieren Medienbildschirme in den Geschäften, die KI-gesteuerte Werbung und Käufer-Analysen generieren, die demografische Informationen über den Verbraucher liefern, wie beispielsweise Alter, Geschlecht, Verweildauer und andere Datenpunkte. Diese Technologie kann Daten liefern, die keine andere Form der Werbung liefern kann. Die Technologie des Unternehmens kann mit Hilfe seiner KI-basierten Software zum Beispiel melden, wie viele 30-jährige Frauen sich ihre Werbung angesehen haben und für wie viele Sekunden.Bei herkömmlichen Medien können Marken nicht feststellen, wer zuschaut oder zuhört oder, ob überhaupt jemand zuhört. Mit VSBLTY können sie es allerdings. Abgesehen von der anfänglichen nachweislichen Steigerung der Produktverkäufe, bietet der wachsende Datensatz, der ausgewertet werden kann, ein neues, leistungsstarkes Instrument zur Verbraucheranalyse, das bisher noch nicht möglich war. Stellen Sie sich definitive Daten vor oder "was die Kamera sieht" statt ungefähre demografische Angaben. Möchten Sie wissen, zu welcher Tageszeit oder an welchem Wochentag es die meisten 25- bis 45-jährigen weiblichen Einkäufer gibt und von welcher Werbung diese am meisten angesprochen wurden? Die Computer Vision-Technologie ist hinsichtlich der Zielgruppen-Messung die revolutionärste Technologie seit Erfindung des Radios, des Fernsehers oder sogar des Internets.InvestorenbeziehungenHarbor AccessJonathan Paterson, 475-477-9401Jonathan.Paterson@Harbor-Access.comGraham Farrell, +1-416-842-9003 Graham.Farrell@Harbor-Access.comKontakt:Linda Rosanio, 609-472-0877lrosanio@vsblty.netInformationen zu VSBLTY (http://vsblty.net/)VSBLTY (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS) (OTC: VSBGF) ("VSBLTY") hat seinen Hauptsitz in Philadelphia und ist weltweit führend im Bereich der künstlichen Intelligenz, sowie der Echtzeit-Interpretation von dem, was eine CCTV-Kamera sieht. Durch den Einsatz von Gesichtserkennung, Alter, Geschlecht und anderen Matrizen, kann die proprietäre Technologie von VSBLTY die Markenwahrnehmung im Einzelhandel durch maßgeschneiderte Werbung auf Displays in den Gängen oder am Point of Sale, was auf die demografische Zusammensetzung des aktuellen Kunden zugeschnitten ist, in Echtzeit verbessern. Diese Technologie steigert nachweislich den Markenumsatz. Das Unternehmen ist ebenso für seine führende Rolle in der wachsenden "Store as a Medium"-Bewegung bekannt, die es Marken ermöglicht, Kunden dann und dort zu erreichen, wo Kaufentscheidungen getroffen werden. Dies schafft gleichzeitig eine neue Einnahmequelle für Einzelhändler.VSBLTY hat unter Verwendung seiner proprietären KI-Software auch eine Reihe von Sicherheitsprodukten entwickelt, die nicht nur Gesichtserkennung, sondern auch Waffenerkennung umfassen und moderne CCTV-Kameras verwenden. VSBLTY verfügt über die Fähigkeit, ein proaktives Sicherheitssystem anstelle eines reaktiven Sicherheitssystems zu schaffen, das frühzeitig vor Bedrohungen warnt und so Leben retten kann.