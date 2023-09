Der Bau des neuen Vertriebszentrums der niederländischen Supermarktkette PLUS in Deventer hat einen neuen Meilenstein erreicht. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für das erste Quartal 2024 geplant. Das neue Vertriebszentrum verfügt über 142 Verladetore und ist dreimal so groß wie das derzeitige Frisch-Vertriebszentrum in Deventer. Foto © PLUS Das...

Den vollständigen Artikel lesen ...