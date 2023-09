Anlässlich des Staatsbesuchs von US-Präsident Joe Biden in Vietnam sprach sich der Vorstandsvorsitzende der FPT Corporation (FPT), Truong Gia Binh, für die Zusammenarbeit und staatliche Unterstützung der Regierungen Vietnams und der USA in den Bereichen Arbeitskräfteentwicklung, künstliche Intelligenz (KI) und Halbleiterindustrie aus.

Der Vorstandsvorsitzende von FPT nimmt gemeinsam mit US-Präsident Biden und dem vietnamesischen Premierminister Pham Minh Chinh am Innovations- und Investitionsgipfel Vietnam-USA am 11. September in Hanoi teil (Foto: Duong Giang)

Die Erklärung wurde auf dem vietnamesisch-amerikanischen Innovations- und Investitionsgipfel abgegeben, der am 11. September in Hanoi stattfand und an dem der vietnamesische Minister für Planung und Investitionen, Nguyen Chi Dzung, der US-Außenminister Antony Blinken sowie die Delegationen beider Länder teilnahmen. Der Vorstandsvorsitzende von FPT, der sein Unternehmen als ein repräsenatives vietnamesisches Unternehmen bei der Podiumsdiskussion vertrat, betonte das unerschütterliche Engagement von FPT für die Technologieförderung und die Stärkung der bilateralen Beziehungen zwischen Vietnam und den USA.

Der Vorschlag von FPT an die US-Regierung umfasst zwei Hauptschwerpunkte. Erstens plädiert FPT für eine umfassende Politik der US-Regierung, um das Wachstum Vietnams als Halbleiter-Ökosystem zu fördern. Vietnams führendes Unternehmen schlägt außerdem vor, dass die Regierung in die Ausbildung von 30.000 bis 50.000 Halbleiterfachkräften investiert, um die steigende Nachfrage in diesem Sektor zu decken.

Zweitens bemüht sich FPT um Investitionen und Unterstützung für die Initiativen der FPT University zur Ausbildung von Ingenieuren in den Bereichen Halbleiterchipdesign und KI, um die Fähigkeiten der Arbeitskräfte in diesen wichtigen Bereichen zu stärken. Da die Fortbildung im Bereich der KI eine strategische Investition des Unternehmens darstellt, kündigt FPT außerdem eine umfassende strategische Partnerschaft mit Landing AI an, einem der führenden US-amerikanischen Unternehmen für Computer-Vision-Plattformen und KI-Software, um die Integration von KI in sein umfassendes Bildungsprogramm, FPT Education, zu beschleunigen. Die FPT University hat außerdem vor kurzem eine Fakultät für Halbleiterschaltungenn (Semiconductor Circuit Faculty) eingerichtet, die ab 2024 Lehrprogramme für Studenten im Grundstudium, an Hochschulen und für Hochschulabsolventen anbieten wird.

Die strategischen Prioritäten von FPT stehen in engem Einklang mit wichtigen Vereinbarungen zwischen den USA und Vietnam, wobei die Halbleiterindustrie und die Entwicklung ihrer Arbeitskräfte im Mittelpunkt des Aktionsplans stehen, der während des Besuchs von Präsident Biden vorgestellt wurde. Seit der Gründung der Halbleiter-Tochtergesellschaft im Jahr 2022 hat FPT die Entwicklungsphase seiner integrierten Schaltkreise für das Leistungsmanagement (Power Management Integrated Circuits, PMICs) abgeschlossen und mit der Massenproduktion begonnen: in den nächsten zwei Jahren sollen 25 Millionen Chips weltweit geliefert werden.

FPT ist seit 2008 auf dem amerikanischen Markt eingetreten und hat sich zu einem zuverlässigen Partner von über 300 Kunden entwickelt, darunter mehr als 30 Unternehmen, die auf der Liste der Fortune 500 stehen. Die Vereinigten Staaten sind einer der wichtigsten Überseemärkte von FPT, der mit einer Wachstumsrate von 50 im Jahr 2022 den höchsten Ergebnisbeitrag lieferte. Bis Ende 2023 rechnet FPT mit Investitionen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar und einer Beschäftigtenzahl von fast 1.000 Mitarbeitern in diesem Markt. Bei kontinuierlichen Investitionen rechnet FPT damit, bis 2028 weitere 3.000 Arbeitsplätze zu schaffen und bis 2030 einen Umsatz von 1 Mrd. US-Dollar auf dem US-Markt zu erzielen.

Über die FPT Corporation

Die FPT Corporation (FPT) ist ein weltweit führender Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam. FPT ist in drei Kernbereichen tätig: Technologie, Telekommunikation und Bildung. In den mehr als drei Jahrzehnten seiner Entwicklung hat FPT kontinuierlich praktische und effektive Produkte für Millionen von Menschen und Zehntausende von Unternehmen und anderen Organisationen auf der ganzen Welt bereitgestellt und damit die Position Vietnams auf der globalen Technologie-Landkarte etabliert. Um mit den neuesten Markttrends und aufkommenden Technologien Schritt zu halten, hat FPT das Made-by-FPT-Ökosystem aus Dienstleistungen, Produkten, Lösungen und Plattformen entwickelt, das Organisationen und Unternehmen ein nachhaltiges Wachstum ermöglicht und den Kunden ein einzigartiges Erlebnis bietet. Im Jahr 2022 verzeichnete FPT einen Gesamtumsatz von 1,87 Milliarden US-Dollar und beschäftigte mehr als 60.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter https://fpt.com.vn/en

