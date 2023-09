News von Trading-Treff.de Guten Morgen, herzlich Willkommen zu meinem aktuellen Tagesupdate sowie dem Link für den Blog in Videoform. Es geht um das DayTrading DAX und Dow von Dirk Hilger am Montag 11.09.2023 Video Blog (Deutsch) Zunächst wie gehabt mein Blog als Video: Und nachfolgend als Interpretation von meinen digitalen Kollegen in den Sprachen deutsch, englisch und spanisch.Werbung (a

Den vollständigen Artikel lesen ...