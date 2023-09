Heute vor 10 Jahren hat die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) das weltweit erste Biosimilar des monoklonalen Antikörpers Infliximab für alle Indikationen des Referenzprodukts zugelassen.

Dank kontinuierlicher Innovation hat sich in den letzten zehn Jahren beim Behandlungsangebot für immunvermittelte Entzündungskrankheiten (IMID) viel getan. Dadurch wurden die Lebensqualität der Patienten verbessert und die Kosten der Gesundheitssysteme reduziert.

Um diesen historischen Meilenstein zu würdigen, startet Celltrion Healthcare eine Kampagne mit weltweiter Vortragsreise durch Europa, um das Jahrzehnt der Innovation ins Rampenlicht zu stellen und ein Umfeld kontinuierliche Innovationen im Bereich der Biosimilars zu schaffen.

Celltrion Healthcare startet heute eine Kampagne, um ein Jahrzehnt stetiger Biosimilar-Innovation in Europa zu feiern. Der Kampagnenstart fällt mit dem zehnten Jahrestag der Marktzulassung des weltweit ersten monoklonalen Biosimilar-Antikörpers Infliximab, Remsima, durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) zusammen.

Biosimilars haben maßgeblich dabei geholfen, die Behandlungsmöglichkeiten für immunvermittelte Entzündungskrankheiten (IMID) wie die chronisch-entzündliche Darmerkrankung (IBD) und rheumatoide Arthritis (RA) voranzutreiben. Seit Erteilung der Marktzulassung haben Tausende von Patienten in Europa und weltweit von Biosimilars profitiert, die sowohl die Gesundheit der Patienten verbessert als auch wirtschaftliche Vorteile geschaffen haben.1

In den vergangenen zehn Jahren wurde kontinuierlich daran gearbeitet, die Behandlungsoptionen zu verbessern und die Lebensqualität der Patienten zu steigern. Diese kontinuierliche Innovation und Entwicklung von Biosimilars hat Vorteile gebracht, die über das Referenzprodukt hinausreichen. Mit der Entwicklung neuer Verabreichungsmethoden wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen und bequemere und leichter zugängliche Möglichkeiten für eine Behandlung der Patienten zu Hause geschaffen.

Neben den weitreichenden Vorteilen für die Patienten haben Biosimilars den Volkswirtschaften und Gesundheitssystemen in aller Welt bedeutende Entlastungen gebracht. Mehreren Analysen zufolge konnten durch die Verwendung von Biosimilars anstelle ihres Referenzprodukts in Europa mehrere Hundert Millionen Euro eingespart werden. So konnten allein in Großbritannien durch die Verwendung von Infliximab-Biosimilars Einsparungen von annähernd 100 Millionen GBP erzielt werden, wie der britische National Health Service (NHS) berichtete.2

Taehun Ha, Senior Vice President und Head of Europe Division bei Celltrion Healthcare, erklärt: "Es macht uns stolz, die enormen Auswirkungen von Biosimilars auf die Patienten in Europa zu beobachten. Die Anstrengungen, qualitativ hochwertige Biologika erschwinglicher zu machen, haben den Weg für eine breite Einführung von Biosimilars auf dem gesamten Kontinent geebnet und zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse beigetragen. Wir bei Celltrion werden weiterhin innovative Therapien entwickeln, die die Bedürfnisse der Patienten in den Vordergrund stellen und neue Behandlungsmöglichkeiten schaffen."

Professor Laurent Peyrin-Biroulet, Leiter der Gruppe für die chronisch-entzündliche Darmerkrankung (IBD), Abteilung für Gastroenterologie am Universitätskrankenhaus Nancy, Frankreich,kommentiert: "Bei der Einführung der Biosimilars waren wir zunächst von den ersten Zulassungsstudien beeindruckt, die sich ausschließlich auf den Anwendungsbereich der Rheumatologie konzentrierten. Es stellte sich jedoch heraus, dass Biosimilars eine vielversprechende Möglichkeit darstellen, die Kosten im Gesundheitswesen zu senken und die Behandlung mehrerer Erkrankungen zu verbessern. Studien wie PLANETCD und NORSWITCH haben uns durch weitere Belege für ihre Wirksamkeit und Sicherheit zusätzliche Gewissheit verschafft neben unseren eigenen Erfahrungen aus der Praxis. Biosimilars haben die Behandlungskosten gesenkt eine ökonomische Revolution für Patienten und Gesundheitssysteme."

Um ein Jahrzehnt der Innovation und des Einsatzes für die Behandlung von IMID zu würdigen, startet Celltrion eine innovative Kampagne in ganz Europa. Ziel der Kampagne ist es, die positiven Auswirkungen von Biosimilars auf Patienten und Gesundheitssysteme zu beleuchten und gleichzeitig darüber zu reflektieren, welche Richtung die Entwicklung durch beständige Innovation einschlagen könnte. Zu den Aktivitäten gehören eine globale Vortragsreise, Redebeiträge von Fachleuten, die die neuesten klinischen Daten präsentieren, ein Bericht über ein Jahrzehnt der Innovation und eine Feier während der United European Gastroenterology Week (UEGW) 2023 in Kopenhagen.

Informationen für Redakteure:

Über die Kampagne

Ziel dieser Initiative ist es, die Vorteile von Infliximab-Biosimilars für die Lebensqualität von Patienten und das Gesundheitssystem in Europa in den letzten zehn Jahren darzustellen. Ferner soll eine Diskussion über die Zukunft von Biosimilars angestoßen und eine Antwort auf die Frage gefunden werden, welche Erfolge durch kontinuierliche Innovation möglich sind. Die Kampagne fällt mit dem zehnten Jahrestag der Marktzulassung von Remsima in Europa zusammen.

Über Biosimilars

Ein Biosimilar ist ein biologisches Produkt, das als biologisch identische Alternative zu einem bereits zugelassenen biologischen Produkt entwickelt wurde dem Referenzprodukt und dieselben Wirkstoffe enthält. Biosimilars sind bekannt für ihre Qualität und Erschwinglichkeit und konnten sich weltweit auch in Europa als innovatives Arzneimittel für Patienten mit verschiedenen Krankheiten etablieren.

Über Remsima

Remsima ist der weltweit erste biosimilare, monoklonale Antikörper, der von Celltrion entwickelt wurde. Seit seiner Einführung in Europa 2013 konnte sich Remsima weltweit etablieren und ist seit Januar 2023 in über 100 Ländern zugelassen, wobei der Marktanteil in Europa im Jahr 2022 bei 55 liegen wird.3

Über Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer und kostengünstiger Medikamente, um Patienten den Zugang zu fortschrittlichen Therapien zu erleichtern. Die Produkte von Celltrion Healthcare werden in hochmodernen Säugetierzellkultur-Produktionsanlagen hergestellt, die gemäß den cGMP-Richtlinien (Current Good Manufacturing Practice) der FDA in den USA und den GMP-Standards der EU konzipiert und errichtet wurden. Celltrion Healthcare bietet hochwertige und kosteneffektive Lösungen über ein umfangreiches globales Netzwerk an, das mehr als 110 Länder umfasst.

Celltrion widmet sich dem Ziel, erschwingliche Biologika bereitzustellen und den Bedürfnissen des Gesundheitswesens gerecht zu werden, indem es innovative Behandlungsoptionen für IMID-Patienten entwickelt wie etwa Fortschritte bei der Arzneimittelverabreichung -, die den Patienten eine Behandlung zu Hause ermöglichen und so ihre Lebensqualität verbessern.

Weitere Informationen unter: https://www.celltrionhealthcare.com

1 Jahnsen J., Clinical experience with infliximab biosimilar Remsima (CT-P13) in inflammatory bowel disease patients. Therap Adv Gastroenterol. 2016 May;9(3):322-9. doi: 10.1177/1756283X16636764. Epub 2016 Mar 21. PMID: 27134662; PMCID: PMC4830106.

2 NHS (National Health Service). The NHS saves £324 million in a year by switching to better value medicines. Verfügbar unter: https://www.england.nhs.uk/2018/07/nhs-saves-324-million-year-switching-to-better-value-medicines/

3 Celltrion, Inc. Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022. https://www.celltrion.com/en-us/irs/resultdata

