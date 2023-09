DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GRÜNE TECHNOLOGIE - Die Bundesregierung schafft neue Möglichkeiten, über Programme für die regionale Wirtschaft grüne Technologien zu fördern. Nach Informationen der Zeitungen der Funke Mediengruppe haben Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und die Wirtschaftsminister der Länder am Dienstag beschlossen, dass mit dem wichtigsten Instrument regionaler Struktur- und Wirtschaftsförderung künftig vermehrt grüne Technologien wie Elektrolyseure, Solaranlagen und Windanlagen gefördert werden können. (Funke Mediengruppe)

GLASFASERNETZ - Als erstes Bundesland plant Niedersachsen einen Kooperationspakt mit einem Privatunternehmen zum beschleunigten Ausbau des Glasfasernetzes. Die Landesregierung und das Unternehmen Deutsche Glasfaser wollen an diesem Mittwoch eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnen, sagte der Deutsche-Glasfaser-Chef Andreas Pfisterer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wir bekennen uns in einem Letter of Intent mit dem Land Niedersachsen dazu, bis Ende 2027 für zusätzlich 500.000 Haushalte das Glasfasernetz im eigenwirtschaftlichen Ausbau zu erschließen", so Pfisterer. Das Projekt ist demnach ohne staatliche Subventionen geplant. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

STROMPREIS - Dem Verband der Chemischen Industrie (VCI) reicht die von Christian Lindner angebotene Entlastung beim Strompreis nicht. "Natürlich begrüßen wir es, wenn die Bundesregierung den Spitzenausgleich nicht streicht. Einfach nur den Status Quo beizubehalten, reicht aber nicht, um die Deindustrialisierung aufzuhalten", sagte Wolfgang Große Entrup, Hauptgeschäftsführer des VCI, der Rheinischen Post. "Wir brauchen den Brückenstrompreis als Befreiungsschlag, um international wieder wettbewerbsfähig zu werden." Finanzminister Lindner hat angeregt, den Spitzenausgleich ein weiteres Jahr zu verlängern. Spitzenausgleich bedeutet, dass Großverbrauchern die Stromsteuer erstattet wird.

OFFSHORE-BRANCHE - Die Offshore-Windkraft-Branche ruft nach Unterstützung durch die Politik, um die ehrgeizigen Ausbauziele zu erreichen und die Energiewende nicht zu gefährden. "Mit den bestehenden Ressourcen stoßen wir an Grenzen", sagte Stefan Thimm, Geschäftsführer des Bundesverbands Windenergie Offshore (BWO), dem Handelsblatt. Die Ausbauziele der europäischen Politik seien "sehr ambitioniert", zugleich stehe Europa im globalen Wettbewerb. (Handelsblatt)

EU-INVESTITIONSBANK - Margrethe Vestager will die Europäische Investitionsbank (EIB) neu ausrichten, wenn sie zur neuen Präsidentin der Förderbank gewählt werden sollte. Sie bewerbe sich nicht nur um einen Job, sondern um ein Mandat zur Reform, sagte sie im Interview mit dem Handelsblatt. Die Bank müsse schneller werden und mehr Risiko eingehen. Einen besonderen Fokus will sie auf den Technologiesektor legen. Es gebe ein "Loch" im Markt, sagt die langjährige EU-Wettbewerbskommissarin. (Handelsblatt)

CORONA-IMPFSTOFF - Der Apothekerverband Nordrhein geht davon aus, dass alle Praxen rechtzeitig den neuen Corona-Impfstoff erhalten. "Die Arztpraxen konnten bis Dienstagmittag bei den Apotheken ihre Vorbestellungen für die nächste Woche platzieren. Wir gehen davon aus, dass alle Vorbestellungen für die neuen angepassten Corona-Impfstoffe in der nächsten Woche bedient werden können", sagte Verbandschef Thomas Preis der Rheinischen Post. Ab 18. September sollen die neuen Impfstoffe von Biontech in den Praxen sein.

EZB - Unmittelbar vor der wegweisenden Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag raten führende deutsche Ökonomen zu einer erneuten Zinserhöhung. Sowohl der Wirtschaftsberater von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Lars Feld, als auch die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, plädieren in einer Umfrage der Börsenzeitung für eine Zinsanhebung. (Börsen-Zeitung)

BAFIN - In die Nachfolge des obersten deutschen Versicherungsaufsehers scheint Bewegung gekommen zu sein. Laut des Branchendienstes "Versicherungsmonitor" soll Julia Wiens, Vorstand Baloise Deutschland, Exekutivdirektorin für die Versicherungsaufsicht bei der Bafin werden. Sie würde auf den Juristen Frank Grund folgen, der Ende des Monats ausscheidet. Das zuständige Bundesfinanzministerium äußerte sich nicht zu der Personalie. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2023 00:52 ET (04:52 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.