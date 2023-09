H.I.G. Capital ("H.I.G."), eine führende, weltweit tätige Investmentfirma für alternative Vermögenswerte, die ein Eigenkapital von 58 Milliarden US-Dollar verwaltet, gibt den Abschluss des H.I.G. Middle Market LBO Fund IV (der "Fonds") bekannt. Der Fonds wurde mit Gesamtkapitalzusagen von 5,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, zuzüglich gesondert verwalteter Co-Investment-Konten in Höhe von 450 Millionen US-Dollar, was das ursprüngliche Ziel deutlich übertrifft.

Der Fonds baut auf der langjährigen Erfolgsbilanz des Teams auf und konzentriert sich auf Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen des US-amerikanischen Mittelstands, die sich in komplexen Situationen befinden, asymmetrische Risiko-Rendite-Profile aufweisen und eine differenzierte Wertschöpfung bieten.

Sami Mnaymneh und Tony Tamer, Mitbegründer und Co-CEOs von H.I.G., kommentierten: "Wir freuen uns über die anhaltende Unterstützung unserer Investoren, was die starke Leistung des Middle-Market-Teams und den differenzierten Anlageansatz von H.I.G. widerspiegelt. Wir sind zuversichtlich, dass wir uns durch unsere einzigartige Plattform in diesem Bereich weiterhin abheben werden."

Keval Patel, Leiter H.I.G. Middle Market, äußerte sich wie folgt: "Wir freuen uns darauf, mit diesem neuesten Fonds auf der erfolgreichen Mittelstandsstrategie von H.I.G. aufzubauen. Unsere Größe und operative Kompetenz, die dem Mittelstand gewidmet ist, verschaffen uns weiterhin einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil und versetzen uns in die Lage, unseren Investoren unabhängig von der makroökonomischen Umgebung signifikante Renditen zu liefern."

Jordan Peer Griffin, Executive Managing Director und Global Head of Capital Formation, fügte hinzu: "Die überwältigende Unterstützung unserer beschränkt haftenden Teilhaber führte zu einer erfolgreichen Kapitalbeschaffung, die in einem sehr schwierigen Umfeld für Kapitalbeschaffungen signifikant überzeichnet war. Dies ist ein Beweis für das hohe Vertrauen unserer Investoren in H.I.G., unsere Anlagestrategie und unsere Fähigkeit, kontinuierlich attraktive Investments zu finden und herausragende Renditen zu erzielen."

Der Fonds fand die Unterstützung der langjährigen Investoren von H.I.G. und lockte zudem neue Investoren aus der ganzen Welt an, sowohl in den USA als auch in Europa, Asien, dem Nahen Osten und Lateinamerika. Die beschränkt haftenden Teilhaber des Fonds sind eine vielfältige und angesehene Gruppe institutioneller Investoren, darunter Stiftungen, Endowments, öffentliche und betriebliche Pensionskassen, Berater, Staatsfonds und Family Offices.

Über H.I.G. Capital

H.I.G. Capital ist eine führende, weltweit tätige Investmentfirma für alternative Vermögenswerte, die ein Eigenkapital von 58 Milliarden US-Dollar verwaltet.* Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Miami und unterhält in den USA Niederlassungen in New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco, und Atlanta sowie internationale Zweigniederlassungen in London, Hamburg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro und São Paulo. H.I.G. ist auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen, operativ orientierten und wertsteigernden Ansatz:

H.I.G.-Beteiligungsfonds investieren in Management-Buyouts, Unternehmenssanierungen sowie -ausgliederungen von sowohl rentablen als auch notleidenden Fertigungs- und Dienstleistungsunternehmen. Die Schuldtitelfonds von H.I.G. investieren in erstrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungsgeschäfte mit Unternehmen jeglicher Größenordnung, und zwar sowohl direkt als auch über Sekundärmärkte. Darüber hinaus verwaltet H.I.G. mit WhiteHorse Finance ein öffentlich gehandeltes BDC. Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in Aufwertungsobjekte, die von besseren Anlagenverwaltungsmethoden profitieren können. H.I.G. Infrastructure fokussiert auf Wertsteigerungs- und Core-Plus-Investments im Infrastruktursektor.

Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. weltweit in über 400 Unternehmen investiert und diese verwaltet. Das Portfolio der Firma umfasst gegenwärtig mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als 52 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von H.I.G. unter www.higcapital.com

* Auf der Grundlage von Gesamtkapitalzusagen, die von H.I.G. Capital und Partnerfirmen verwaltet werden.

