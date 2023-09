Der DAX dürfte die Verluste vom Dienstag zur Wochenmitte zunächst ausweiten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent tiefer auf 15.608 Punkte. Vor den US-Inflationszahlen am Nachmittag rücken damit das Vorwochentief bei 15.577 Punkten und die runde Marke von 15.500 Punkten ins Visier.Vor allem in US-Technologiewerten hatten sich am Abend Zinssorgen wieder bemerkbar gemacht. Für die zuletzt stabilisierten Nasdaq-Indizes ging es wieder um gut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...