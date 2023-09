Hillstone Networks wurde von Frost Sullivan für seine XDR-Strategie gewürdigt

Hillstone Networks, ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, wurde im Frost Radar Extended Detection and Response Report 2023 als Innovations- und Wachstumsführer ausgezeichnet.

Der Frost Radar Report 2023 ist eine von Frost Sullivan erstellte Marktanalyse, mit der die Akteure der Branche im Hinblick auf Wachstumsstrategie, Innovationen, Kundenerfahrung und Marktanteile bewertet werden. Ziel und Zweck des Berichts ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, bei der Auswahl eines zuverlässigen Anbieters von XDR-Lösungen fundierte Entscheidungen zu treffen.

"Dass wir im Frost Radar Report 2023 als Leader ausgezeichnet wurden, bestätigt aufs Neue unser Engagement, wegweisende Lösungen anzubieten, mit denen man neue digitale Bedrohungen effektiv abwenden kann", so Tim Liu, CTO und Mitbegründer von Hillstone Networks. "Unsere Lösung integriert innovative Funktionen für die Bedrohungserkennung, für die Reaktion auf Vorfälle und Forensikfunktionen in einer zentralen Plattform, mit der Unternehmen ihre digitalen Ressourcen proaktiv schützen können."

Frost Sullivan zufolge verzeichnen XDR-Lösungen in verschiedenen Regionen, Branchen und Unternehmen jeder Größe eine schnelle Verbreitung, da sie die Transparenz, Integration, Analysefunktionen, Flexibilität und Automatisierungsfunktionen bereitstellen, welche die Kunden in den komplexen IT-Umgebungen von heute benötigen. Frost konstatiert, dass XDR drei Kernversprechen bietet: Erkennung und Reaktion über mehrere Ebenen hinweg, wirkungsvolle Automatisierung und Integration in den Sicherheits-Stack.

"Hillstone Networks beweist sein Engagement für den Open XDR-Ansatz, indem das Unternehmen sein ansehnliches F&E-Budget in die verstärkte Integration von Drittanbietern und in die Bereitstellung von Software Development Kits (SDKs) investiert, um die Integration mit seiner Plattform zu vereinfachen", so Lucas Ferreyra, Industry Analyst bei Frost Sullivan. "Hillstone Networks hat eine überzeugende Wachstumsstrategie entwickelt, die auf der wachsenden Bedeutung von Managed Security basiert. Das Unternehmen ermöglicht MSSP-Providern die Nutzung seiner XDR-Lösung und weitet sein Angebot auf Wachstumsbranchen wie Behörden, Gesundheitswesen, Bildungswesen und Fertigungsindustrie aus. Dank dieses Marktverständnisses werden sich Hillstone Networks weitere Wachstumschancen auf dem äußerst umkämpften XDR-Markt eröffnen."

Der Einsatz von Hillstone für kontinuierliche Innovationen und erfolgreiche Installationen bei seinen Kunden trägt dazu bei, dass das Unternehmen als Vorreiter im XDR-Bereich gilt und die XDR-Kernversprechen erfüllt:

Die KI-basierten Funktionen von Hillstone zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen können Angriffe erkennen und abwenden, bevor sie die Chance haben, auf das wichtigste Gut eines Unternehmens zuzugreifen die Daten. Die XDR-Lösung von Hillstone nutzt innovative Machine-Learning-Algorithmen (ML) für die Erkennung unbekannter Malware und abnormaler Bedrohungen, für innovative Analysen zur Korrelation von Bedrohungen und für die automatische Bedrohungsabwehr.

Hillstone XDR ermöglicht darüber hinaus die automatische Orchestrierung und Reaktion. Wenn eine Abhilfestrategie konfiguriert wurde, führt Hillstone XDR nach der Erkennung einer Bedrohung automatisch die entsprechenden Abhilfemaßnahmen anhand eines vordefinierten Ablaufplans aus.

Das System ermöglicht die Integration einer Vielzahl von Daten über das gesamte Netzwerk hinweg, von den Endpunkten bis zur Cloud. Diese Daten können NetFlow, Sysmon, Syslogs, Metadaten, Bedrohungsinformationen und Protokolle von Drittanbietern umfassen, die anschließend alle standardisiert, korreliert und analysiert werden, um vollständige Transparenz zu erzielen und Sicherheitsinformationssilos aufzubrechen. Dies sorgt für ein umfassendes Bild der Sicherheitslage mit wesentlich weniger blinden Flecken und verbessert zudem auch die Erkennungsgenauigkeit durch Minimierung von Fehlalarmen.

