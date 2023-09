DJ Stadt Hamburg holt Reederei MSC als Investor für Hafenbetreiber HHLA

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stadt Hamburg holt die Reederei MSC bei ihrer börsennotierten Hafengesellschaft ins Boot. Wie die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) mitteilte, hat die Mediterranean Shipping Company (MSC) mit Sitz in der Schweiz angekündigt, der HHLA ein Übernahmeangebot zu unterbreiten. In einer Vereinbarung mit der Freien und Hansestadt Hamburg wurde zudem festgelegt, dass die Stadt letztlich 50,1 Prozent an dem Unternehmen halten wird, MSC werde auf 49,9 Prozent kommen.

MSC bietet 16,75 Euro je HHLA-Aktie (Schlusskurs Dienstag 11,54 Euro). Die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, eine Tochtergesellschaft der Stadt Hamburg, wird die von ihr gehaltenen Aktien nach Vollzug des Übernahmeangebots über eine Sachkapitalerhöhung auf die Bieterin übertragen und im Gegenzug Aktien der Bieterin kaufen. Sollte die Bieterin nach Vollzug des Übernahmeangebots weniger als 100 Prozent halten, soll sichergestellt werden, dass die Stadt Hamburg indirekt 50,1 Prozent der Aktien hält.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2023 01:58 ET (05:58 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.