DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Apple hat wie jedes Jahr im Frühherbst neue Hardware vorgesetllt, darunter das iPhone 15 - mit dem künftig in der EU vorgeschriebenen USB-C-Anschluss - und die Apple Watch Series 9. Die Preise für Apples neue Smartwatch, die ab kommender Woche erhältlich sein wird, beginnen bei 399 Dollar, das günstigste iPhone 15 soll es ab 799 Dollar geben. Der Startpreis für das iPhone 15 Pro Max liegt laut Apple bei 1.199 Dollar. Sowohl die Pro- als auch die Basismodelle des iPhones 15 sind mit einem neuen Anschluss ausgestattet - eine Abkehr vom Apple-Lightning-Anschluss, der seit dem iPhone 5 aus dem Jahr 2012 verbaut wurde. Apple steigt damit auf den gängigen Standard UBS-C um und beugt sich Vorgaben der Europäischen Union.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Realeinkommen August 14:30 Verbraucherpreise August PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,6% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,7% gg Vj 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.457,25 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.282,25 -0,1% Nikkei-225 32.706,31 -0,2% Hang-Seng-Index 18.007,27 -0,1% Kospi 2.534,49 -0,1% Schanghai-Composite 3.114,51 -0,7% S&P/ASX 200 7.155,50 -0,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Aktienmärkten bestimmt Zurückhaltung das Geschehen. Dazu heizen ausgerechnet vor den US-Verbraucherpreisdaten im Laufe des Tages weiter gestiegene Ölpreise die Inflationsdebatte an. Mehrheitlich wird davon ausgegangen, dass die US-Notenbank die Leitzinsen in der kommenden Woche unverändert lassen wird. Sollten die Preisdaten nun aber eine gestiegene Inflation offenbaren, könnte diese Überzeugung wanken. In diesem Umfeld sind Aktien nicht sehr gefragt. In China bestimmen eher Deflationsängste in Folge der wirtschaftlichen Talfahrt die Stimmung. Dort wartet man gespannt auf Einzelhandelsdaten am Freitag. Mit den schwachen US-Vorgaben im Technologiesektor zählen auch in China die Branchen Halbleiter und Software zu den schwächsten. Energietitel profitieren dagegen von der Ölpreisrally. In Hongkong klettern Country Garden um weitere 6,5 Prozent. Die Gesellschaft hat sich mit Gläubigern über einen Zahlungsaufschub verständigt. Auch andere Immobilienwerte steigen daher. In Tokio belasten Abgaben bei Elektronikwerten. In Südkorea sinkt der Kospi, unerwartet starke Arbeitsmarktdaten für August sorgten für etwas Misstrauen, heißt es. Laut den ING-Analysten dürften die Daten aber kaum zu einer Leitzinsanhebung in Südkorea führen. Netmarble fallen mit Gewinnmitnahmen um 8,6 Prozent. Ein gut laufendes Handyspiel hatte jüngst für eine Kursrally gesorgt.

US-NACHBÖRSE

Rocket Pharmaceuticals schossen um 22,6 Prozent empor, die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte eine wichtige Studie zur Behandlung der Danon-Krankheit zugelassen. KULR Technology brachen derweil um 22,7 Prozent ein nach Bekanntgabe einer Kapitalerhöhung. Mit deren Hilfe will der Anbieter von Lösungen für nachhaltiges Energiemanagement u.a. einen ausstehenden Betrag einer Kreditfazilität tilgen. Evolution Petroleum sausten um 16,8 Prozent südwärts, im vierten Quartal war der Umsatz eingebrochen. Farmer Bros zogen nach Vorlage von Viertquartalszahlen um 14,3 Prozent an. Der Anbieter von Kaffee und anderen Getränken will sich auf die Steigerung der Ertragskraft bei Direktlieferungen im ersten Quartal konzentrieren. Virtu Financial (-4,2%) wird von der US-Wertpapieraufsicht beschuldigt, den Missbrauch interner Daten nicht verhindern zu haben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.645,99 -0,1% -17,73 +4,5% S&P-500 4.461,90 -0,6% -25,56 +16,2% Nasdaq-Comp. 13.773,62 -1,0% -144,28 +31,6% Nasdaq-100 15.289,74 -1,1% -172,13 +39,8% Di. Mo. Umsatz NYSE (Aktien) 772 Mio 769 Mio Gewinner 1.361 1.578 Verlierer 1.520 1.305 Unverändert 114 135

Schwächer - Anleger hielten sich mit Blick auf die US-Inflationsdaten zurück, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Die Daten könnten relevant sein für den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Der Markt geht derzeit mehrheitlich davon aus, dass die Fed die Leitzinsen in der kommenden Woche unverändert lassen wird. Allerdings hat die Notenbank wiederholt betont, datenabhängig zu handeln. Oracle knickten um 13,5 Prozent ein. Der Softwarekonzern hatte im ersten Geschäftsquartal zwar mehr verdient als erwartet und die Umsatzerwartung getroffen; der Umsatzausblick enttäuschte aber - ebenso das Wachstum im Cloud-Geschäft. Der Aktienkurs des Oracle-Wettbewerbers Salesforce gab um 1,6 Prozent nach. Enttäuscht reagierten Apple-Aktionäre auf die Vorstellung neuer Produkte. Die Aktie büßte 1,8 Prozent ein. Den stärksten Sektor stellten die Energiewerte (+2,3%), die dem Ölpreis nach oben folgten. Westrock gewannen 2,8 Prozent, nachdem der US-Papierkonzern und der europäische Verpackungshersteller Smurfit Kappa eine Einigung über einen Zusammenschluss erzielt hatten.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,03 +3,8 4,99 60,9 5 Jahre 4,42 +0,5 4,42 42,4 7 Jahre 4,37 -0,8 4,38 39,8 10 Jahre 4,28 -1,3 4,29 39,5 30 Jahre 4,35 -2,5 4,37 38,0

Die Anleiherenditen tendierten im Vorfeld der US-Inflationsdaten am Mittwoch uneinheitlich.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:41 Uhr % YTD EUR/USD 1,0741 -0,2% 1,0760 1,0722 +0,3% EUR/JPY 158,21 -0,1% 158,29 157,50 +12,7% EUR/GBP 0,8621 +0,1% 0,8613 0,8585 -2,6% GBP/USD 1,2458 -0,3% 1,2493 1,2486 +3,0% USD/JPY 147,30 +0,1% 147,11 146,90 +12,3% USD/KRW 1.329,00 +0,2% 1.326,25 1.326,26 +5,3% USD/CNY 7,2805 +1,2% 7,1931 7,2945 +5,5% USD/CNH 7,2874 -0,2% 7,3014 7,3065 +5,2% USD/HKD 7,8264 -0,0% 7,8268 7,8304 +0,2% AUD/USD 0,6403 -0,3% 0,6425 0,6431 -6,0% NZD/USD 0,5894 -0,1% 0,5902 0,5911 -7,2% Bitcoin BTC/USD 25.878,47 -0,9% 26.105,19 25.801,08 +55,9%

Der Dollar zeigte sich nach dem leichteren Wochenstart gut behauptet. Der Dollarindex stieg um 0,1 Prozent. Der Euro gab zum Dollar um 0,2 Prozent nach. Vor der EZB-Sitzung am Donnerstag scheine der Markt davor zurückzuschrecken, den Euro nachhaltig unter der Marke von 1,07 Dollar zu handeln, sagte Commerzbank-Analystin You-Na Park-Heger. Die Unsicherheit über die anstehende Zinsentscheidung sei groß und die Meinungen darüber, ob die EZB die Zinsen erhöhe oder nicht, gingen auseinander. Insofern erscheine es durchaus sinnvoll, vor dem wichtigen Ereignis die Füße stillzuhalten.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,07 88,84 +0,3% +0,23 +13,7% Brent/ICE 92,24 92,06 +0,2% +0,18 +12,3%

Die Ölpreise stiegen kräftig um rund 2 Prozent. Die Opec hat ihre Prognosen für den globalen Ölmarkt weitgehend unverändert gelassen und prognostiziert damit weiterhin eine steigende Nachfrage, während Saudi-Arabien und Russland jüngst angekündigt haben, ihre Fördersenkung bis Ende des Jahres zu verlängern. Marktteilnehmer verwiesen überdies als Preistreiber auf den Ausfall libyschen Öls infolge der dortigen Überschwemmungen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.909,95 1.913,55 -0,2% -3,60 +4,7% Silber (Spot) 22,84 23,10 -1,1% -0,26 -4,7% Platin (Spot) 906,65 915,03 -0,9% -8,38 -15,1% Kupfer-Future 3,79 3,79 -0,2% -0,01 -0,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Feinunze Gold ermäßigte sich im US-Handel um 0,5 Prozent auf 1.913 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

NORDKOREA/RUSSLAND

Nordkoreas Diktator Kim Jong Un und der russische Präsident Wladimir Putin haben sich auf dem Weltraumbahnhof Wostotschny im Osten Russlands getroffen. Putin verkündete russischen Nachrichtenagenturen zufolge, dass Russland Nordkorea beim Bau von Satelliten helfen werde. Auf die Frage von Journalisten, ob es bei dem Treffen auch um militärische Zusammenarbeit gehen werde, sagte der russische Präsident: "Wir werden über alle Themen sprechen (...)." Washington zufolge könnten die Gespräche zwischen Kim und Putin zu Waffenlieferungen aus Nordkorea für Russlands Ukrainekrieg führen.

ÖLVORRÄTE USA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 13, 2023 02:09 ET (06:09 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,2 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 4,2 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl keine Veränderung und bei Benzin ein Minus von 0,3 Millionen Barrel.

APPLE

Während Apple in den USA sein neues iPhone 15 vorgestellt hat, droht in Frankreich ein Rückruf des älteren Modells iPhone 12 wegen zu hoher Strahlung.

T-MOBILE US

übernimmt vom US-Kabel- und Unterhaltungskonzern Comcast für einen Milliardenbetrag Mobilfunk-Frequenzen. Für einen Betrag zwischen 1,2 Milliarden und 3,3 Milliarden US-Dollar in bar soll Spektrum erworben werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2023 02:09 ET (06:09 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.