Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa musste am Dienstag schon wieder Kursverluste hinnehmen. Nach vorherigen Gewinnen ist das besonders bitter. Die Aktie bleibt im Penny-Stock-Bereich. Die Bilanz: Am Dienstag verlor Nel Asa an den Märkten insgesamt -1,6 %. Das ist ein Verlust, der schon die Hälfte des Gewinns vom Montag bei fast 4 % wieder aufholt. Dabei hatten Analysten auf einen möglichen weiteren Gewinn gesetzt. Nel Asa ist damit noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...