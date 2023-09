Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nio ist noch nicht verloren. Am Dienstag ging es um mehr als 5 % aufwärts. Dies kann ein erster Angriff auf ein Comeback über die Marke von 10 Euro sein, so die Analysten. Zu den Fakten: Der Titel hat in den vergangenen beiden Tagen einen kleinen Plus-Anteil erobert. Immerhin, so die Meinung von Analysten. Damit ist aber das vorhergehende Minus noch nicht ausgeglichen. Nio ist noch immer in einem Umfeld von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...